Rajon Rondo habla sobre el incidente con un fan

El escolta del equipo de los Angeles Lakers, Rajon Rondo rompe el silencio sobre el incidente de la pistola con el dedo con un fan en la NBA.

Uno de los incidentes más comentados durante lo que fue una velada verdaderamente extraña para Los Angeles Lakers el viernes fue el incidente de Rajon Rondo con un fanático sentado en la cancha. El veterano base ahora ha roto su silencio sobre el tema mientras explica su versión de los hechos.

En un momento del juego, se vio al guardia de los Lakers parado sobre el fanático mientras hacía lo que parecía un gesto de pistola con la mano. El fan golpeó el brazo de Rondo, lo que provocó que el primero fuera expulsado del edificio.

En su declaración, el cuatro veces All-Star admitió que hubo algunas conversaciones entre él y el fanático:

“Hubo un intercambio de palabras y solo quería sacar al chico del juego”, dijo Rondo.

“Realmente no importa lo que dije, él no me amenazó y yo no lo amenacé, hubo un intercambio de palabras y lo saqué del juego.

“Estaba señalando al chico”.

La estrella de los Lakers no niega directamente el gesto del arma, pero parece estar afirmando que no tenía malas intenciones hacia el fanático.

The Rajon Rondo vs. Chris Paul fight from 2018.pic.twitter.com/QeBkW1z663 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 23, 2021