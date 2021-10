Carlos Rojas encabeza protesta contra ciudad comunal que Maduro quiere instalar en El Ávila

Este domingo un grupo de vecinos del municipio Libertador, junto al coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas protestaron en la entrada de San Bernardino, El Ávila para rechazar el anunció que hizo Nicolás Maduro de instalar una ciudad comunal en el parque nacional.

Los manifestantes advierten que esta decisión significa un «gran ecocidio», porque legalizaría la construcción masiva de casas de personas relacionadas al chavismo. Según nota de prensa, Rojas dijo que esta medida se traduce en una gran destrucción ambiental en el cerro. “Bajo el grito nuestro Ávila se respeta, desde una de la entradas de la montaña por San Bernardino, concientizando a la población sobre la gravedad del ecocidio que ya está siendo cometido en Galipán y otras partes del parque nacional, el cual será afianzado con la decisión de colocar una comuna allí”.

Para Rojas «el objetivo real» de esta medida «es legalizar y profundizar la construcción masiva de mansiones por parte de los llamados enchufados, los cuales ya tienen tomado buena parte de terrenos Galipán, e incluso buscan expandirse a otras zonas del cerro».

“Según información develada por los propios galipaneros, personajes como Carmen Meléndez y muchos otros altos jerarcas de la dictadura ya tienen propiedades allí, estas construcciones de alto impacto e ilegales traen un daño brutal a la flora y fauna de la montaña, lo de la ciudad comunal es solo una excusa para explotar mercantilistamente el ávila produciendo consigo un ecocidio de grandes magnitudes”.

Asimismo, destacó que El Ávila «no es una simple montaña, porque es parte fundamental de la identidad del caraqueño, convirtiéndose en patrimonio no solo ambiental sino histórico y cultural de la ciudad y toda Venezuela» y agregó “nuestro cerro nos duele en el alma ya que es patrimonio de Caracas, no solo es solo pulmón sino el corazón de la ciudad. No permitiremos su destrucción así no toque luchar hasta el último aliento”.