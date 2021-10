el zurdo pasó de ser relevista a ser abridor

El lanzador venezolano Gabriel García, fue uno de los zurdos mas efectivos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en cuanto al relevo se refería, pero puso fin a esa etapa de su carrera para darle paso al desempeño de abridor y el día de hoy va a realizar su primera apertura con el uniforme de los Navegantes del Magallanes.

No es común ver a un relevista convertirse en abridor, muchos de ellos se mantienen en el bullpen por diferentes razones, una de ellas es no tener la resistencia para trabajar durante muchas entradas, no tienen un control o un repertorio de lanzamientos que le permitan ser profundos en un encuentro de pelota.

Tras su llegada al béisbol mexicano en 2018, García, se vio en la necesidad de adecuarse a las exigencias de esta liga donde ha venido lanzando en los últimos años. Done expresó que tras su llegada la demanda era de lanzadores abridores y en donde trabajo de la mano de sus entrenadores que lo ayudaron a ampliar su repertorio para ayudarlo a ser abridor.

Con un plan de entrenamiento pudo hacerse de mayor fuerza para aumentar su velocidad en los lanzamientos y ser mas consistente para tener mayor durabilidad durante los encuentros y poder tener mayor efectividad durante sus presentaciones.

Trayectoria en la LVBP

Gabriel García, en el año 2017 fue cambiado a los Tigres de Aragua, donde realizó sus primeras aperturas con el conjunto bengalí, dejando récord de ua victoria y dos derrotas, una efectividad de 4.15 en 17 .1 entradas de labor.

El zurdo será el abridor del encuentro ante los Leones del Caracas, rol que nunca ha desempeñado ante el acérrimo rival de los Navegantes del Magallanes, en donde mencionó que la adrenalina existe cuando eres parte de un Caracas-Magallanes y que siendo el abridor de este partido tiene una motivación extra para ganarle a los Leones.

Números ante los Leones del Caracas

García no tiene decisiones ante los Leones del Caracas durante su trayectoria en la LVBP, donde ha participado en 19 relevos, dejando una efectividad vitalicia de 1.93, en 9.1 innings de trabajo, enfrentando a 37 bateadores de los Leones.