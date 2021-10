Exclusiva ND | Teixeira Duarte dejó de pagar a Bolipuertos 4 millones 800 mil dólares, según fuente

La empresa multinacional portuguesa Teixeira Duarte Engenharia e Constructoes, encargada de la administración de la Terminal Especial de Contenedores de La Guaira (TEC) desde 2017, habría dejado de pagar a Bolipuertos una cantidad que supera los 4 millones 800 mil dólares por concepto del uso del TEC.

ND tuvo acceso a documentos financieros de las ganancias de Teixeira Duarte desde el 2018 hasta 2020. La utilidad total de la alianza entre Bolipuertos y Teixeira Duarte para el manejo de la TEC en dichos tres años fue de de 20 millones 863 mil 76 dólares con 15 céntimos.

De esos, el 45% corresponde a Teixeira Duarte (9 millones 388 mil 667 dólares) y 11 millones 475 mil dólares a Bolipuertos. Sin embargo, Teixeira Duarte no habría pagado a Bolipuertos la cantidad de 4 millones 821 mil 289 dólares, según una fuente a la que tuvo acceso ND y que pidió mantener el anonimato.

El contrato entre la portuguesa Teixeira Duarte y Bolipuertos se efectuó en 2017. El periodista Nelson Bocaranda, en Runrunes, mostró la contratación firmada en ese entonces por el mayor general Efraín Velasco Lugo, de Bolipuertos, y Pedro Maria Calaihno Teixeira, por parte de Teixeira Duarte. El monto pactado en el acuerdo era de 398 millones con el compromiso de que Teixeira Duarte operara el terminal de contenedores.

Según otro reportaje publicado por el portal Primer Informe, el contrato está “viciado de nulidad”:

“Al contrato original se la añadieron obras complementarias que generan una deuda cuyo monto global deben determinar las partes de común acuerdo y formalizarse ante las autoridades correspondientes. La deuda jamás fue taxativamente descrita en el contrato original ni en su addendum”, y según Primer Informe, “el monto alcanza 85,8 millones de dólares. Una parte de la acreencia seria cancelada a Teixeira Duarte con las ganancias del nuevo contrato (un addendum), que fue firmado por el coronel Luis Augusto Jiménez y Luis Pedro Santiago Dos Santos Alves, este último tiene prohibición de salida del país dictada por el Ministerio Público”.

ND, además,tuvo conocimiento de que Luis Pedro Santiago Dos Santos Alves, ex gerente general de Teixeira Duarte, demandó a su propia empresa en Europa por comisiones no pagadas.

El compromiso del contrato con Bolipuertos era la ampliación y modernización del Terminal Especial de Contenedores de La Guaira, algo que nunca ocurrió. De seis grúas, una está fuera de servicio y la otra sufrió un accidente que la inutilizó. ND tuvo acceso a las fotos de la situación en las que se encuentra la Terminal de Contenedores de La Guaira.

Teixeira Duarte intenta evitar su salida de Venezuela

Según el portal Primer Informe, tras destaparse el escándalo de corrupción, la administración de Maduro dio un plazo de 15 días a la constructora portuguesa para abandonar el país y entregar el control de las operaciones de la terminal de contenedores de La Guaira.

Sin embargo, el nuevo presidente de la multinacional desde octubre de este año, Manuel María Teixeira Duarte, ha intentado negociar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez para evitar que la orden sea ejecutada.

Seis viaductos y diez túneles que jamás se concretaron

Teixeira Duarte ha tenido una larga relación con el chavismo. El 26 de junio de 2013 el exministro Haiman El Troudi aseguró que la autopista Caracas La Guaira tendría 6 viaductos y 10 túneles, todo a cargo de la multinacional Teixeira Duarte.

“Diez túneles, siete viaductos y cuatro distribuidores tendrá la nueva autopista que enlazará Caracas con el Litoral Central a lo largo de 28,5 kilómetros de recorrido, y que será ejecutada por el consorcio portugués Teixeira Duarte, tal como se acordó la semana pasada durante la visita a Lisboa que realizó el presidente Nicolás Maduro. El ministro para Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, asegura que la nueva vía expresa conectará la ciudad capital con el estado Vargas, donde está el principal aeropuerto del país y uno de sus puertos más importantes. Partirá, en Caracas, de la prolongación de la Cota Mil, cuyas obras comenzaron el año pasado y suman actualmente tres frentes de trabajo, con una inversión ejecutada que ronda los mil millones de bolívares”, reseñó el Minci.

“Uno de los frentes de trabajo es el túnel Baralt, desde la avenida homónima, que tiene ya unos 50 metros excavados y desembocará en el sector Macayapa. En esa área también se construye el distribuidor Macayapa, así como el viaducto Tacagua, que enlazará el distribuidor Macayapa con el viaducto 1, construido en 2007. El trazado de la nueva autopista no correrá en paralelo a la vía actual, que data de 1953 y cuenta con dos túneles y tres viaductos, sino que «la zigzagueará». Al final, empalmará en un distribuidor que se construirá frente al Aeropuerto. Se estima un tiempo de ejecución de cuatro años y medio, para lo que pudiera ser, de acuerdo con el presidente Maduro, la obra más importante de ingeniería para los próximos años o lo que resta de década.

El Troudi informó que Teixeira Duarte conformó un consorcio para emprender el plan con la empresa nacional Precomprimidos, la misma que desarrolló el nuevo viaducto 1”.

Sin embargo, ninguna de las obras fue ejecutada.

A continuación anexos: