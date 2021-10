Gobierno de Maduro aclara «clases presenciales serán todas las semanas»

ND .- La ministra chavista de Educación, Yelitze Santaella, aseguró este lunes que las clases presenciales que arrancaron este lunes y que catalogó como una “jornada exitosa”, serán “todas las semanas” y no bajo el esquema 7+7 de cuarentena y flexibilización que había anunciado Nicolás Maduro. No obstante, la presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) y docente venezolana

“Ya hay más de 5.000 instituciones que han sido tomados como sede de vacunación. Esperamos que desde los 12 a 18 años estar vacunando a más de 3 millones 300 mil estudiantes, y lo vamos a cumplir porque estamos tomando los liceos como centros de vacunación. (…) El presidente Maduro nos ha pedido revisar los pensum de estudio, si responden a lo que necesita el país. Las clases no están bajo el esquema 7+7, las clases serán todas las semanas”, afirmó Santaella por VTV.

En torno al retorno a clases presenciales sostuvo que “puedo calificar la jornada escolar de hoy como excelente. No hemos tenido ninguna incidencia a nivel nacional. Todos nos hemos incorporado al llamamiento que ha hecho el presidente para regresar a la normalidad después de un año y 7 meses. Debemos reconocer que se le dio continuidad al proceso educativo a través de diversos instrumentos que usaron nuestros educadores. Sin embargo no había contacto directo por la pandemia. Hoy fue una jornada exitosa porque hubo organismos como la Unicef acompañando este proceso”.