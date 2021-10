J Balvin pide disculpas por el videoclip de la canción «Perra»

El cantante colombiano J Balvin pidió disculpas este domingo por el videoclip de la canción perra, que fue eliminado de la plataforma YouTube.

A través de sus redes sociales, el interprete expresó que «quiero pedir disculpas a todos aquellos que se sintieron ofendidos. Especialmente a las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido la tolerancia, el amor y la integración”.

Igualmente indicó que con la canción quiso impulsar la carrera de la cantante dominicana «Tokisha» y empoderarla en una industria donde el protagonismo lo tienen los hombres.

Asimismo, aclaró que fue él quien decidió eliminar el video de la mencionada plataforma debido a las miles de solicitudes que recibió de sus seguidores de todas partes del mundo.

“Como forma de respuesta y de respeto bajé el video hace 8 días, y al ver que siguieron con las críticas les estoy dando cara, hablando al respecto”, agregó.

Finalmente, pidió disculpas a su madre por todo lo que la hizo pasar con la publicación del video, pues hubo muchos comentarios en su contra.

Habla la madre

La madre de J Balvin, Alba Mery, se refirió al video y manifestó que regañó a su hijo tras ver el audiovisual.

“Cuando yo me enteré, yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es… No sé ni qué decir… Ya no seguí viendo el video, pues no veía a mi Josecito por ninguna parte”, explicó.

En este sentido pidió que no juzguen a su hijo por la canción: “Quizás lo que pasó no representa a mi hijo, uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó (…) Mi hijo se equivocó, definitivamente, pero yo no necesito hijos perfectos”, sostuvo.

Con información de 2001

Por: Reporte Confidencial