Libro: ESTAS BRUJAS NO ARDEN

HANNAH ES UNA BRUJA, PERO NO DE LAS QUE TE IMAGINAS…

En su vida hay pocos conjuros y mucho evitar a la chica que le rompió el corazón y vender baratijas en una tienda de artículos mágicos. Cuando un rito de magia negra arruina la fiesta de fin de curso, Hannah y su tediosa ex, Veronica, temen lo peor: hay una Bruja de Sangre en el pueblo. Como su aquelarre no las cree, las chicas se verán obligadas a formar equipo si desean proteger a todas las personas que quieren. Pero en la mítica Salem tus poderes deben permanecer ocultos.

SI NO QUIERES QUE EL MUNDO ARDA.

Autor: STERLING, ISABEL

Genero: Juvenil

Página; 368

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial