México | AMLO arremete contra Claudio X. González

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió nuevamente contra Claudio X. González quien propuso hacer un recuento de los que apoyan a la cuarta transformación.

Dijo que están desesperados porque sus estrategias no han funcionado contra su gobierno.

Pidió que se proyectar en el salón tesorería el mensaje de twitter que publicó Claudio X. González.

“La llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”, escribió Claudio X. González.

La llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) October 22, 2021

Crítico que sus opositores ahora publiquen mensajes advirtiendo que le irá mal al movimiento que encabeza.

“Como la mayoría de la gente, mucha gente no tiene todavía acceso a las redes, es importante que aquí todo eso se transmita, para que haya más información, que los conozca más el pueblo, cómo piensan. Y es normal, es lo que siempre hemos dicho, es el pensamiento conservador, y no es nada del otro mundo, siempre ha existido el pensamiento conservador. Y así como Claudio piensan millones, no crean que son pocos, un millón, dos millones, tres millones, no, pueden ser 20 millones de mexicanos, 30 millones, amplios sectores de la clase media, incluso académicos”, aseguró.