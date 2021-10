Valixia Barrera: La maquilladora venezolana que rompió las reglas del juego en Perú

Valixia Barrera, una joven venezolana de 27 años emigrante en Lima, Perú, que deslumbró a las mujeres de dicho país con su gran talento para resaltar la belleza femenina a través del arte. El innovador estilo de Valixia la ha caracterizado como una excelente profesional que nunca olvida sus raíces a pesar de la distancia.

La joven emigró a Perú en compañía de su esposo a comienzos del 2016, según sus declaraciones, no fue un proceso fácil. La maquilladora confesó que el choque cultural afectó considerablemente en su desempeño, ya que en Perú las mujeres no acostumbran a maquillarse de esa manera. Comentó que trabajar con el maquillaje no era nada rentable.

Sin embargo, por motivos del confinamiento del Covid-19, Valixia aprovechó para hacer lo que más le gustaba. Ella declaró que en ocasiones se desmotivaba por la escasez de clientes, pero personas allegadas a ella le aconsejaron promocionar su servicio en las redes sociales.

De esa manera, la venezolana logró cautivar a muchas mujeres peruanas que se arriesgaran a probar el maquillaje innovador. Actualmente Valixia es reconocida en dicho país como una mujer emprendedora y soñadora, que jamás se rinde ante las adversidades y mantiene la fe en todo momento.

Valixia ofrece cursos grupales y personalizados para enseñar todo sobre el arte del maquillaje desde su propia experiencia, además de ofrecer servicios a domicilio para quienes deseen lucirse en una ocasión especial.

GossipVzla.

Por: Reporte Confidencial