Adriana Azzi: Horóscopo del 26 de octubre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 26 de octubre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Control.

Número de suerte: 009

Evita discusiones en tu casa con padres. Estarás muy intenso (a) con unos sentimientos que debes canalizar. Tendrás una mejor relación en tu sitio de vivienda. Cambios con algo relacionado de un estacionamiento. Reuniones importantes. Estudios. Tendrás independencia. Logros y triunfos.

Trabajo: Pagarás mucho por algo que no te funcionara ten cuidado ve bien lo que haces.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Regresa el pasado y deberás resolver. Llamadas importante de tu pareja actual.

Parejas: Revisar acuerdos importante. Será días clave para todos los recursos compartidos.

Solteros: Nuevas alianzas profesionales. Cambios por negocio de ideas. Te preparas por viaje de negocio.

Mujer: Te sugiero practiques la meditación. Hecho curioso con tu suegra. Cuidado con persona cercana que no es de fiar.

Hombre: Debes cuidar más la comida. Debes ser prudente con los compromisos. Alegrías con hijos.

Consejo: No tengas miedo a lo desconocido.

Tauro

Palabra clave: Novedad.

Número de suerte: 681

Busca la armonía y el equilibrio. Mejoras tu apariencia. Buenas energías por algo con alimentos. Compra de teléfono. Debes llegar a la raíz de un problema y todo se soluciona. Todo lo que te propongas lo lograras ya que la suerte está contigo en este momento.

Trabajo: Debes trabajar mejor para que mejoren las cosas. Asume tus responsabilidades. No malgastes energías.

Salud: Malestar en tu cuello por mal dormir.

Amor: Estarás muy activo con salidas nocturnas. Invitaciones al día. Celebraciones por familiar que logra un empleo deseado.

Parejas: Recibes un dinero en efectivo que podrás invertir. Cuidado con parejas extra te trae problemas.

Solteros: Salidas a trotar en la mañana de esta semana y te encuentras con personas del pasado. Alegrías.

Mujer: Amigos del pasado que te buscan o tratan de hacer comunicación. Sorpresas en la puerta de tu casa.

Hombre: Cuidado con amores secretos. Niño pendiente de ti, no olvides tus compromiso o lo que ofreciste.

Consejo: Cuidado con lo que dices.

Géminis

Palabra clave: Respeto.

Número de suerte: 015

Diversiones nocturnas. Cuídate de personas conocidas que no serán nada sutil en tu entorno. Cuidado con las indiferencias con las personas que no te caen bien acuérdate que todo lo que hacemos en esta vida se paga. Acuérdate que las aventuras también son espirituales.

Trabajo: Días de importantes progresos. Llega una ayuda cuando la necesitas.

Salud: Sin novedad.

Amor: Lo espiritual estará contigo en lo cotidiano. Ten paciencia y actúa con cautela.

Parejas: Momento que son positivo para concretar compromisos o matrimonio.

Solteros: Procura no proteger y no malcriar a la persona que está a tu lado. No te enredes en aventuras muy fácil.

Mujer: El destino impone. Cambios. La rueda de la fortuna muy marcada en este mes. Esta semana será favorable para el amor.

Hombre: Posibilidades de embarazo. . Concretas compromisos. Mudanzas y cambios generales en tu vida o forma de vivir.

Consejo: Es el momento de emprender tus sueños.

Cancer

Palabra clave: Disculpas.

Número de suerte: 127

Asistirás a evento religioso por complacer a tu pareja. Tu mayor lucha está en alcanzar tu independencia. Aprovecha que tienen el don de solucionar los problemas por muy difícil que sea. Alcanzas tus metas. Tendrás un crecimiento profesional. Ayudas a un niño que está solo.

Trabajo: Recibes los intereses de algo trabajado. Invitación a participar en un proyecto. Inicias estudios.

Salud: Asistes a un nutricionista.

Amor: Soluciones y nuevas oportunidades en diferentes ámbitos. Nueva relación sentimental. Cambios positivos.

Parejas: Cuidado no atosigues a tu pareja con los celos. A partir de esta semana sentirá más paz y tranquilidad.

Solteros: Reuniones sociales en la calle. Conoces a alguien especial durante un viaje. Compra de vehículo.

Mujer: Inicios de estudios. No te sientas culpable por la separación de familiares. No gastes de más.

Hombre: Cuidado con lo que dices de personas que te quieren. No te dejes llevar por los celos. Compra de vehículos.

Consejo: Controla tus ímpetus de superioridad.

Leo

Palabra clave: Seriedad.

Número de suerte: 837

Facturas y recibos que debes cancelar o pasarás un mal momento. La creatividad activada. Te molesta una persona que llega a tu vida. Viajes ida y vuelta. Cuidado con las fantasías amorosas. Amigo que te reclama algo. Cierras un ciclo e inicias otro. No tengas miedo de hacer las cosas.

Trabajo: Resolverás un problemas familiar que trabaja contigo. Compra y venta de artículos eléctrico.

Salud: Inicias terapias.

Amor: Debes equilibrar tus pensamiento y no andar por las nubes ya que todo se te une. Cita inesperada.

Parejas: Unión en estos momentos. Examen pendiente de tu pareja. Repite palabras positivas.

Solteros: Personas que despiertan una simpatía especial. Compra de juguetes y será muy agradable el momento de la entrega.

Mujer: Llegas a ser libre de nuevo. Salidas con muchas personas. Hombre adulto de la casa que te pide un favor.

Hombre: Ayuda económica inesperada. Cuidado con las relaciones extramatrimonial. Viajes a una isla por trabajo.

Consejo: La serenidad es el arma en tus manos.

Virgo

Palabra clave: Garantía.

Número de suerte: 059

Cuidado con los engaños ve quien es quien. Reencuentros con personas del pasado. Se más compasivo no te puedes olvidar quien eres. No te desesperes por hacer lo correcto. Alguien que te recibe una llamada y solucionas un problema. Lucha por nuevos estímulos y lo que quieres.

Trabajo: te encuentras en un periodo muy difícil pero lo superas todo y con sorpresas. Vives situaciones fuera de lo común.

Salud: Cuídate más.

Amor: Cuidado debes escuchar lo que te dicen. Te llegas ofertas magníficas. Brillas con tus talentos.

Parejas: Saldar deudas e hipoteca. Tranquilo (a) sale el sol después de esta tormenta. Mayor bienestar económico.

Solteros: No permitas que nadie interfiera en tu camino para lograr tus metas. Tu grado de conciencia crecerá cada vez más.

Mujer: Te pondrás en contacto con tu guía espiritual. Compra de vivienda. Organizas a la familia.

Hombre: No te ilusiones ni te dejes llevar por algo que brilla. Aléjate de personas que lo que hacen es chupar tu energía.

Consejo: Fortalece tu constancia.

Libra

Palabra clave: Préstamo.

Número de suerte: 348

No permitas que otros se metan en tu vida con tu pareja. Enfrentas tu verdadero yo. Dirás al mundo quien eres ya que no eres feliz. Control o chequeo médico que es importante. Escucha tu intuición. Hecho curioso en tu casa. Estarás esperando por decisión de otro.

Trabajo: No esperes por otro lo que tú puedes hacer. Piensa más en ti no esperes por otro. Viaje por negocio.

Salud: Mejorando.

Amor: No creas en todo lo que te dicen. Tendrás más estabilidad en lo emocional. No olvides a tu familia.

Parejas: Nuevas oportunidades que te da la vida y tu pareja aprovechar. Nuevas energía.

Solteros: Hacerte un chequeo médico. Gran éxito y logras una meta. Una persona en tu familia que necesita ayuda.

Mujer: Ayudaras a un familiar o hijo que no progresa. Debes medirte con los gastos. Alguien que está a tu lado.

Hombre: Se cauteloso en las inversiones. Algo que inicias que te da más ingreso. Alguien que te declara su amor.

Consejo: Controla los gastos innecesario.

Escorpio

Palabra clave: Reinversiones.

Número de suerte: 221

Cambios en la parte espiritual. Prestable atención a lo que está pasando en tu vida. Sensatez y confianza en lo que haces. Revisa tu yo interno. Estas cansado de algo pero se inteligente y revisa lo que pasa. Desacuerdo con hermanos por herencia. No faltes a un compromiso.

Trabajo: Sociedad con hombre blanco. Piensa las cosas muy bien antes de hacerlo. Pon equilibrio en las cosas.

Salud: Gastritis o problemas estomacales.

Amor: No permitas que otros te controlen. Tu vida espiritual debes organizarla y dejar las luchas.

Parejas: Sentirás gran admiración por tu pareja. Cuidado con los excesos. Cuídate del estrés.

Solteros: Tienes que buscar protección en tu casa. Negocio con productos de limpieza.

Mujer: Una nueva etapa. Debes mantenerte firme tus principios no te equivoques. Tendrás una prueba de quien eres.

Hombre: Cuidado con algo que está en tus manos. Reunión familiar. Compra de ropa blanca.

Consejo: No mires el pasado sigue adelante.

Sagitario

Palabra clave: Partida.

Número de suerte: 025

Cambios de vivienda. Viaje. Alguien muy apasionado que te llama. No te dejes caer. Debes hacer cambios obligatorios. Molestia por un local o vivienda. Cambio en la parte económica para mejor. Viajes por dinero a la extranjera. Personas que se casan en tu entorno. Debes pensar y reflexionar.

Trabajo: Excelente momento para recursos de dinero. Prepara lo que quieres y lo logras compra de vehículos.

Salud: Cuidar los nervios.

Amor: Nuevas condiciones. Hablas con una persona muy fuerte. No pierdas el tiempo con una persona que está lejos de ti.

Parejas: Molestia ya que llega a tu casa y todo está sucio. Pondrás los puntos claros por un dinero.

Solteros: Equilibrio en un rompimientos. Problemas por desajuste presupuestario. Preocupado por cobros de dinero.

Mujer: Amigos te felicitan por una decisión. Tristeza por un reclamo que te hacen donde no sabes nada.

Hombre: Asistes a una fundación y te dan la ayuda que necesitas. Consigues ayuda de una beca. Alegrías.

Consejo: Acuérdate el tiempo se encarga de lo que hacemos o damos.

Capricornio

Palabra clave: Apoyo.

Número de suerte: 015

Cambios con tus vecinos o amigos. Adolescentes con problemas que debes vigilar. Algo con una construcción de una vivienda que logras. Compra de un vehículo. Todo vuelve a la normalidad. Cambios en tu vida importante. Alguien te confiesa sus sentimientos. Sientes que alguien te traiciona. Trabajo: Te verás enfrentado problemas del dinero. Cuidado en lo que gastas y ten prudencias. Grandes movimientos.

Salud: Ejercicios y dietas.

Amor: Debes reflexionar y poner los pies en la tierra. Mi querido ten calma con lo que haces o dices.

Parejas: Se acelera la repartición de bienes. Te involucras en algo que te pide tiempo. Reuniones en familia por herencia.

Solteros: Descubres algo durante un viaje. Construyes un mejor futuro. Asistes a una reunión y compartes con alguien especial.

Mujer: Te dan una tarjeta de crédito. Invitación a reunión especial. Evita los celos con amigo.

Hombre: Molestia estomacal. Baile romántico. Aléjate de personas negativas. Molestia en autopista o carretera.

Consejo: Pon en marcha los deseos de superación.

Acuario

Palabra clave: Concretar.

Número de suerte: 912

Busca ayuda familia. Llega un dinero que no esperaba. Llegan a tu casa personas de otra ciudad. Cambios constantes. Compañero que debes ayudar y tener paciencia. No permitas que te manipulen. Logras más si pones de tu parte. Por algo que estabas luchando llega.

Trabajo: Dificultades. Pon de tu parte para que nada se pierda. Si se cierra una puerta abres la otra.

Salud: Equilibrio.

Amor: Sigue el camino que ya marcaste no cambies. No descuides tus caminos.

Parejas: Mujer que se aleja de tu vida por conflicto con tu pareja. No señales a nadie todo tiene un por qué.

Solteros: Viaje que estabas planificando. Toma de decisiones. Haces un cambio en tu vida.

Mujer: Ponle pasión a lo que haces. Negocio que llega a tus manos no lo hagas a un lado. Vas a cambiar todo.

Hombre: Resuelves algo con un familiar cercano. Le pones fuerza a algo que quieres.

Consejo: No te estanques en pensamiento del pasado.

Piscis

Palabra clave: Emprender.

Número de suerte: 349

Alguien quiere lo que tú tienes. Cuidado en una reunión debes actuar rápido. Cuidado con una persona que entra en tu sociedad. Nuevos cambios, compra de mercancía. Viajes por negocio a otro país. Hecho curioso con unos colores. Embarazo que te sorprende ya que no lo esperas.

Trabajo: Conversaciones que no se concretan. Superas cualquier contratiempo. Evita la intriga.

Salud: Hacer chequeo de sangre.

Amor: Buscas una solución por viaje que se suspende. Cuidado con las confusiones. Te niegas hacer un favor.

Parejas: La energía del matrimonio con la persona que estas. Recibes una respuesta de algo que solicitaste.

Solteros: Molestias por gritos en tu casa o tu entorno familiar. Reuniones con claridad. Recibes apoyo.

Mujer: Hermanos que te buscan o necesitan de ti. Hecho curioso con un hombre amigo. Limpieza espiritual.

Hombre: Te vas a sentir muy bien después de exámenes. Nuevas oportunidades en lo laboral.

Consejo: Aprende que hay que ahorrar y saber invertir.

Noticias al Día y a al Hora

Por: Reporte Confidencial