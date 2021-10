Alumnos de la Unes se forman para defender a Álex Saab: Mayorca

Alumnos de la Universidad de la Seguridad (Unes) se formaron en el patio de la institución para hacer la figura de «FreeAlexSaab», mensaje que ha sido replicado en diversas etiquetas y mensajes en la campaña del chavismo para defender al barranquillero tras su extradición a EEUU.

Así lo compartió el periodista de sucesos Javier Mayorca en Twitter.

La administración de Nicolás Maduro no para en su afán de defender a Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, pese a que ya está en suelo estadounidense. Como lo ha hecho durante los últimos meses se vale de hashtags, videos y retuits para mantener una campaña activa en las redes sociales de Venezolana de Televisión y el Ministerio para la Comunicación e Información.

Luego de 16 meses, el empresario colombiano Álex Saab fue extraditado desde Cabo Verde hacia EEUU. Saab, quien fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo una parada técnica para recargar combustible en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de la isla de Sal, era reclamado por las autoridades estadounidenses por lavado de dinero.

Para el chavismo, sin embargo, Saab es un «un mártir de la revolución bolivariana» y «goza de inmunidad diplomática» por ser enviado especial de Venezuela.

Y justamente este mensaje es el que se repite sin parar en las redes sociales de VTV y el Mippci.

«Eso tiene que ser denunciando. No cesemos. La primera acción es denunciar, buscar la justicia a través de la verdad. Ahora es que la batalla empieza, por la justicia, por la verdad, la libertad y la dignidad. Porque ese secuestro no es lo de Álex Saab como persona, sino contra su familia, contra los derechos internacionales, a la inmunidad diplomática. El comité de DDHH de la ONU emitió una sentencia ordenando al gobierno de Cabo Verde la libertad inmediata y la no extradición de Álex Saab», expresó Maduro en un video que posteó el Mippci este lunes junto a la etiqueta #OlaDeSolidaridadPorÁlexSaab.