¡Antes de su anuncio oficial! Una película de Black Manta fue cancelada

El personaje de Aquaman se ha convertido en uno de los más importantes dentro del Universo Extendido de DC en gran medida por el cariño del público hacia el actor Jason Momoa y actualmente está en fase de producción de la segunda película en solitario, la cual será dirigida de nueva cuenta por James Wan y en un reciente mensaje del director, se dio a conocer que una película de Black Manta fue cancelada antes de ser anunciada oficialmente.

El actor Yahya Abdul-Mateen II dio vida al villano Black Manta y ahora regresará para ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, además el actor ha tenido un gran desarrollo desde entonces y ha participado en importantes producciones como ‘Us’, ‘The Trial of the Chicago 7’ y ‘Candyman’, además regresó al género de los superhéroes al dar vida al héroe Doctor Manhattan en la serie ‘Watchmen’ de HBO.

Por medio de sus redes sociales, el director James Wan confirmó que una película de Black Manta fue cancelada, ya que la película que se tenia en mente sobre la Fosa, en realidad era un spin-off de Black Manta, pero finalmente no obtuvo luz verde para salir a la luz.

“Te contaré un pequeño secreto. La película derivada de La Fosa que fue cancelada, realmente iba a ser una película secreta de Black Manta”.

A pesar de la cancelación de la película, el villano de Black Manta estará de regreso en la película ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, la cual está programada para estrenarse el 16 de diciembre de 2022, misma que se encuentra en fase de producción y todavía se desconoce mucho sobre la trama así como si veremos a algún otro villano.

Wipy