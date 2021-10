Antonio Ecarri alertó fenómeno de analfabetismo juvenil en Caracas

“¿La educación pública oficial venezolana reinició realmente las clases presenciales? Si no tomamos medidas ya, Caracas se consolidará como la ciudad más violenta de América Latina durante este siglo”, advirtió la mañana de este martes Antonio Ecarri, candidato a alcalde de Libertador y presidente nacional de la Alianza del Lápiz.

En este sentido señaló que en las parroquias del oeste de la ciudad capital está resurgiendo un “nuevo y trágico fenómeno”: el analfabetismo infantil y adolescente. “Señores, en Venezuela regresamos al analfabetismo juvenil”, enfatizó.

Antonio Ecarri habla del anafalbetismo

Al respecto, Ecarri aseveró que en los recorridos que realiza de forma permanente por el municipio capitalino ha podido determinar que niños con edades comprendidas entre los siete años y la adolescencia no saben ni leer ni escribir, ni sumar; ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Se refirió a cifras muy graves señalando que, en promedio, más de la mitad de los niños de zonas como Caricuao, La Pastora, La Vega, Antímano, entre otros; están padeciendo esta realidad.

Escuela venezolana en ruinas

Al abordar este tema, el dirigente social planteó que pueden pintar tres o seis escuelas; pero esto no tapa que 92 % de las escuelas de Caracas están totalmente en ruinas y sin condiciones para recibir ni a alumnos ni a profesores. “Los maestros están sin condiciones de trabajo en Venezuela y con salarios miserables”, dijo.

Asimismo puntualizó que no hay programa de alimentación en ninguna parte en Venezuela y mucho menos en Caracas. También enumeró que no hay capacidad de transporte ni para maestros ni para los jóvenes. Sobre el tema de los uniformes, aseveró que en el corredor que inicia en San Juan y termina en Macarao no hay ni zapatos para ir a la escuela.

Portavoz del partido de la educación

Ante este panorama, el máximo portavoz del partido de la educación presentó al país su propuesta para detener desde Caracas, a partir del 21 de noviembre, la fábrica de violencia en que se ha convertido la capital.

Para ello anunció la firma de un Decreto Municipal de Emergencia Educativa de Libertador; esto con el fin de crear Centros de Nivelación Académica y de Conocimiento en las zonas más vulnerables del municipio. Adelantó que serán 100 en los primeros 100 días de gobierno.

“Nuestro objetivo es lograr que los niños reciban lecto-escritura y matemáticas básicas en una primera etapa. Es darle creatividad y enseñar a los niños a vivir; esto para que puedan avanzar a un siguiente paso que es conectar con el Sistema de Emprendedores de Caracas.

Explicó Ecarri que esto permitirá que jóvenes de entre 14 y 16 años puedan empezar a estudiar una carrera técnica que le permita vivir y mantener a su familia; así combatir la dramática situación que se vive en los cerros de Caracas.

