Defensa de Roland Carreño: «Al cumplirse un año, no ha iniciado su juicio»

La defensa del periodista Roland Carreño denunció este martes que al cumplirse un año de su detención no ha iniciado el juicio, que además está plagado de irregularidades porque «la defensa va sin pruebas ya que no fueron admitidas o no fueron tramitadas por el Ministerio Público. pero además con pruebas inexistentes por parte del Ministerio Público para acusarlo», señaló la abogada Ana Leonor Acosta.

Acosta denunció que la administración de Nicolás Maduro manipuló su expediente, y aclaró que el comunicador no solo fue detenido de manera arbitraria y secuestrado, sino que además esa noche fue obligado a grabar un video con un guion que le dieron los agentes de seguridad de Nicolás Maduro.

Insistió en que no fue detenido en flagrancia como asegura la administración de Maduro. «Todo esto para ir en contra de la dignidad de Roland Carreño, este video fue presentado por Jorge Rodríguez a los medios de comunicación en contra de lo que debe ser el derecho penal», afirmó la abogada.

El equipo legal de Roland Carreño alertó que el Ministerio Público le adjudicó cargos de financiamiento al terrorismo debido a que el periodista «organizaba eventos a favor del partido».

Al referirse a su estado de salud recordaron que dijo que el periodista estuvo recluido por meses junto a presos comunes en una celda sin las condiciones mínimas de higiene. «Ha presentado un cuadro de hipertensión, diabetes y problemas respiratorios agravados por el covid_19».

La abogada recordó que «El Comité contra la Tortura de la ONU ha señalado que el uso de la jurisdicción de terrorismo para perseguir a disidentes va en contra de los DD HH».

