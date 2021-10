En menos de 48 horas fallecieron 8 personas por COVID-19

Ocho personas fallecieron por COVID-19 el fin de semana en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) de la ciudad de Mérida. Los pacientes llegaron complicados en busca de atención pero no lograron sobrevivir.

En Mérida, actualmente han incrementado las cifras de contagios por coronavirus, lo que está causando alarma en las autoridades sanitarias.

Al respecto, María Eugenia Varela, directora regional de epidemiología, informó que los pacientes llegaron en condiciones críticas. “El desenlace fue el que ya conocemos”, acotó.

Estimño bastante preocupante la flexibilización anunciada por la administración de Nicolás Maduro, dado que en los últimos días ha sido exagerado el incremento de los casos de coronavirus, aun cuando hay un esquema de restricciones llamado 7+7.

En los municipios Libertador y Campo Elías hay distribuidos 267 casos. “Imagínate ahora que a partir del primero de noviembre todo es flexible, hay que pensar muy bien en ese tipo de medidas porque todavía la gente no asimila que debemos resguardarnos por el bien propio y el de los demás”, señaló.

No hay insumos para tratar el coronavirus en los centros de salud

Desde que comenzó la pandemia, los médicos de los diversos centros asistenciales de Mérida, así como del resto del país, han denunciado la escasez de insumos para los tratamientos de los pacientes con Covid-19.

Una situación que a 85 semanas no ha mejorado, de acuerdo con Varela, al hospital centinela de Mérida no están llegando insumos, “tampoco en ambulatorios donde se consiguen los triajes respiratorios, lamentable porque así no ayudamos mucho”, lamenta.

Explicó la especialista que debido a la falla de medicamentos y recursos, cuando se presentan este tipo de patologías asociadas a la pandemia, los pacientes deben recibir sus tratamientos para tratar de mejorar y recortar el contagio, finalizó.

Son incontables los testimonios de familiares de pacientes a las afueras de la emergencia del centro de salud, que reflejan la crisis sanitaria y económica de Venezuela, personas que deben pedir dinero a través de campañas en las redes sociales para comprar medicinas y salvar a sus seres queridos, porque los salarios de la gente no alcanzan para absolutamente nada.