España | Ana Mena desvela el curioso regalo que le hizo a un chico

‘El Hormiguero’ regresó este lunes a Antena 3 con un nuevo programa con Ana Mena como estrella invitada. La artista malagueña acudió al programa para hablar de su exitosa carrera musical, así como de sus futuros proyectos profesionales.

Aunque en la música tiene un éxito arrollador, la malagueña echaba de menos compaginar su trabajo como artista con su otra pasión, la actuación. Por ello, durante su visita a ‘El Hormiguero’ anunció un proyecto que le hace especial ilusión: Su primer proyecto de Netflix. Una serie llamada ‘Bienvenidos al Edén’, en la que se embarcará el año que viene.

Por otra parte, tras un año redondo profesionalmente, Ana Mena terminará el 2021 de una manera que jamás hubiera imaginado. La malagueña, que también triunfa en Italia, es una de las artistas que cantará en la gala de Navidad de Ciudad del Vaticano.

“Es de las cosas más increíbles que jamás pensé que me podían pasar” – @AnaMenaMusic va a cantar para el papa #AnaMenaEH pic.twitter.com/Kir3yFtQcb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 25, 2021

Por otra parte, durante la entrevista en ‘El Hormiguero’, Pablo Motos se interesó por una curiosa anécdota de la cantante. “¿Es verdad que le regalaste una caja de verduras de tu huerto al chico que te gustaba?», le preguntó el presentador”. «Pero… ¿Quién te ha contado eso?», exclamó ella muy sorprendida.

«Solo lo he hecho una vez, pero es que para mí el huerto es uno de mis hobbies cuando tengo tiempo libre. Paso muy poco por mi pueblo y es una afición que comparto con mi padre, que es lo que más quiero en el mundo entero. Es mi punto de paz. Le ayudo. Él es el que entiende del campo realmente», comentó la artista.

En cuanto a la anécdota del huerto, Ana Mena explicó que «al chico le hice un surtido con todo lo que sale del huerto. Le tengo cariño por haberlo cultivado y haberle dedicado tiempo. La caja fue lejos, desde Estepona a Italia, la mandé por correo exprés y pensó que estaba loca».

Y añadió entre risas: «Si a mí me llegara a mi casa una caja de verduras de alguien que me gusta, yo me caso, Pablo. ¿Tú no te casas? A mí me fliparía que me lo hicieran».