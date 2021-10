Jonathan Molly reveló que su esposa perdió un bebé

El cantante Jonathan Molly habló sobre la complicada situación que atraviesa su familia, tras confirmarse la pérdida de su bebé.

«Uno no no se espera que ese tipo de cosas le pasen a uno, pero cuando te toca vivirlo en carne propia, es que entiendes realmente lo que duele», expresó.

Aunque no ofreció más detalles, el venezolano indicó que todavía «está asimilándolo» y luego hablará francamente sobre el tema.

«Supongo que más adelante les contaré, todavía estoy asimilándolo pero la vida no puede parar, tengo que seguir con mis cosas, la música (…) y cuando me sienta un poquito más preparado para hablar de eso, les cuento», mencionó.

Del mismo modo, aprovechó para recordar a su hijo con un emotivo video de despedida: «Siempre te amaré mi angelito, siempre te llevaré en mi corazón».

EL DESAFORTUNADO ANUNCIO DE JONATHAN MOLLY

A pocos minutos de su anuncio, la esposa del cantante también confirmó la pérdida en su cuenta de Instagram.

«Estuve embarazada. Ahora solo miro al cielo y llorando sonrío porque ahora vivirás para siempre en mi corazón pequeño angelito», escribió en la descripción.

Además de agradecer las muestras de apoyo y solidaridad, la modelo resaltó que hablar sobre su dolorosa situación «también le ayudará a sanar la herida que no cura ninguna medicina».

Andrea narró que se enteró de su embarazo el pasado 13 de septiembre y decidió contárselo a su pareja el día de su aniversario.

«Era mi anhelo más grande, ser mamá por segunda vez… No lo quise contar todavía a nadie, esperé un par de días a nuestro aniversario para notificárselo a Jonathan; para hacerlo a modo sorpresa (…) fue bastante emocionante. Ya habíamos tomado la decisión este año para darle un hermanito a Luka», comenzó.

Del mismo modo, manifestó que a pesar de la evolución del embarazo, desde las primeras semanas presentó una condición llamada «saco gestacional irregular» que impidió que continuara su gestación.

«La semana pasada iba a cumplir 10 semanas de embarazo, fui a mi consulta y pues algo no anduvo bien. Ese ultrasonido quedará para siempre marcado en mi corazón (…) cuando se dan cuenta, pues mi bebé no tenía latido. A mí en ese momento se me vino el mundo encima», sostuvo.

Pese a que han transcurrido pocas semanas de la tragedia, la esposa de Molly envió un mensaje a todas las mujeres que han experimentado alguna situación similar.

«Esto me ha enseñado muchas cosas (…) No estás sola, no es algo que tú hiciste, simplemente el cuerpo es súper sabio y detecta cuando algo no está bien en la mayoría de los casos. Es válido que te des tu tiempo y te sientas cómo te sientes», indicó.