Uno de los regresos más esperados es el de la actriz Kiernan Shipka como Sabrina Spellman después de la cancelación de la serie ‘Chilling Adventures of Sabrina’ de la plataforma de Netflix, pero ahora llegará a la serie ‘Riverdale’ de CW, lo que ha levantado una gran cantidad de especulaciones si el personaje renovará temporada ahora para esta cadena y para disipar dudas, Kiernan Shipka habló de su regreso como Sabrina.

La primera temporada de ‘Chilling Adventures of Sabrina’ llegó a Netflix en octubre de 2018 y tuvo un gran recibimiento por parte del público, por lo que se lanzaron tres temporadas más, las cuales también tuvieron buen recibimiento, pero para sorpresa de muchos, a mediados de 2020 se hizo oficial que la cuarta temporada sería la última, dejando algunas dudas sobre lo la forma en que terminó esta serie y el futuro de sus personajes.

En entrevista para ComicBook, Kiernan Shipka habló de su regreso como Sabrina, afirmando que le sorprendió lo rápido que regresó al papel y el entusiasmo que tiene de volver:

“No creo que sea una cuestión de mayor o menor. Fue realmente interesante para mí volver a ponerme en sus zapatos porque no había sido ella en dos años. Me sorprendió lo rápido que se hicieron cargo de nuevo. Era como andar en bicicleta y nunca se sabe sobre ese tipo de cosas. Nunca había interpretado a alguien y luego no, y luego volví y lo hice de nuevo. Así que eso era algo nuevo para mí. No sabía cómo iba a funcionar, y pensé, ‘Oh, esto me queda como un guante’. Y fue muy divertido”.