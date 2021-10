la búsqueda podría suspenderse por falta de combustible

(Act. 26 oct 2021 / 2:16pm) Miembros de la Unidad de Rescate Acuático Caroní junto a bomberos municipales encontraron sin vida a dos de las cuatro personas que desaparecieron la tarde del domingo en el río Caroní, cerca del embalse de la represa Macugua, tras vocalrse en una lacha artesanal con cinco pescadores a bordo.

Los cadáveres fueron localizados, uno en las cercanías de las Ruinas del Caroní y el otro en las adyacencias del aeropuerto Macagua, según confirmó el diario Nueva Prensa de Guayana.

Como Marcos Alexander Reyes Labastida y Harol Canales quedaron identificadas las personas encontradas. La búsqueda de los otros dos ciudadanos «es posible que se detenga por falta de combustible», agrega el medio local.

Domingo Antonio Labastida Santamaría y Daniel González, faltan por aparecer.

Contexto, lunes 25 oct 2021

Una curiara con cinco personas a bordo se volcó en aguas del río Caroní, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, la tarde de este domingo 24 de octubre y hasta ahora una sola de ellas ha sido rescatada por un ciudadano que pasaba por la zona con una embarcación privada.

Según información publicada en el diario Nueva Prensa de Guayana, la embarcación salió del sector Toro Muerto, cerca del embalse de Macagua, ubicado en Puerto Ordaz, pero -aparentemente- la fuerte corriente del río arrastró la embarcación hasta voltearla.

Reportan que las cuatro personas desaparecidas fueron identificadas como: Domingo Labastida, de 51 años; Karol González, de 40 años; Daniel González, de 47 años y Marcos Reyes, de 41 años.

El Correo de Caroní agrega que los familiares han tenido que invertir 250 dólares en combustible para acelerar la búsqueda de los separecidos, por lo que piden apoyo.

Precisan que Máximo González, de 37 años de edad, es la única persona rescatada hasta el momento. Vecinos del sector -a bordo de otra curiara- lo encontraron y auxiliaron tres horas después de lo sucedido.

González, tras ser atendido en el hospital Uyapar, se sumó a la búsqueda de sus compañeros y declaró: “Siento que falta interés para la búsqueda. Yo los veo muy tranquilos y estamos desesperados. Se ha unido gente del mismo barrio para buscar, pero necesitamos más apoyo”, expresó González a CDC.

Según relato del único sobreviviente hasta ahora, tanto él como sus compañeros regresaban del terreno en el que siembran verduras, en los alrededores del sector Ruinas del Castillo, cercao a Toro Muerto.

En un tramo, la corriente aumentó y provocó que la embarcación se volteara. González dice que alcanzó a ver a uno de sus compañeros (Marcos Reyes) nadar hacia el otro lado del río y junto a él chapoteaba otro de sus compañeros, Domingo Labastida de 51 años.

«Labastida intentó seguir nadando, pero se cansaba con frecuencia porque tenía una lesión en una de sus piernas. Entonces González lo arrastró consigo, nadaron juntos por al menos 40 minutos, hasta que González no pudo más con el cansancio», reseña el medio de comunicación.

“Lo intenté, íbamos pidiéndole a Dios que nos ayudara, que nos diera una oportunidad. Domingo me decía que lo ayudara, que no lo dejara morir, pero yo no podía más, estaba pensando en mis hijos, si no lo soltaba, nos íbamos a ahogar los dos”, expresó González.

El hombre comenta que fuena una dura decisión tener que soltar a su compañero, mientras lo escuchaba gritar su nombre y le pedía que no lo dejara atrás. “Fue muy duro, sentí dolor, desesperación, impotencia, pero yo quería ver a mis hijos”, relató González.