Lebron James no jugará por lesión ante Spurs

Lakers dicen que LeBron James (dolor en el tobillo derecho) está FUERA vs. Spurs.

El estado de LeBron James ha sido objeto de mucha discusión de cara al concurso después de que los Lakers lo catalogaran como probable el lunes, solo para degradarlo a cuestionable el martes.

James se lesionó el tobillo durante su apretada victoria contra los Memphis Grizzlies el domingo pasado. Si bien pudo terminar el partido, parece que el problema lo sigue molestando durante los últimos días.

Teniendo en cuenta que el tobillo lesionado es el mismo que mantuvo fuera a LeBron durante la mayor parte de la temporada pasada, no es sorprendente que los Lakers decidieran dejarlo fuera ante los Spurs. Sin mencionar que es el primer juego de un back-to-back, ya que están programados para jugar contra el Oklahoma City Thunder el miércoles.

Frank Vogel and Co. ciertamente están siendo cautelosos con la salud de LeBron, especialmente porque ya tiene 36 años. Lo necesitan completamente sano cuando lleguen los playoffs o corren el riesgo de sufrir el mismo destino que tuvieron en la postemporada de 2021, durante la cual un James lesionado jugó y no pudo impulsar al equipo más allá de la primera ronda.