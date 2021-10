Deportado por la agencia ICE llega a Venezuela “el Negro” Veroes con condena reducida luego de delatar cómplices

REPORTE CONFIDENCIAL Deportado por la agencia ICE llegó a Venezuela Jesús “el Negro” Veroes, detenido el 14 de marzo de 2019, en Doral, Florida, luego de recibir reducción de su condena a 51 meses por delatar a sus cómplices en el reparto de comisiones, por la compra de equipos defectuosos e incompatibles con el sistema eléctrico en Venezuela, según información entregada a Reporte Confidencial una fuente vinculada con el procedimiento.

Según el expediente levantado por distintas agencias en EEUU , el señor Veroes dueño de la cadena de empresas Crash en la isla de Margarita, contrató con la empresa Corpoelec mientras su compadre Luis Motta Domínguez ocupaba el cargo de Ministro de Energía Eléctrica de Venezuela​ al igual que el de presidente de la Corporación Eléctrica Nacional con quien de acuerdo, a la información suministrada por el condenado, se repartían comisiones de millones de dólares

EL PITAZO Autoridades federales de Estados Unidos (EE. UU.) liberaron el 29 de septiembre al empresario margariteño Jesús “el Negro” Veroes, detenido el 14 de marzo de 2019, en Doral, Florida, acusado de pagar sobornos a funcionarios públicos para recibir, junto a un socio, contratos por más de $20 millones de Corpoelec, durante la presidencia del general Luis Motta Domínguez, quien también fuera ministro de Energía Eléctrica.

El 18 de noviembre de 2019, Veroes fue sentenciado a 51 meses de prisión en la correccional D. Ray James in Folkston, Georgia. Esto ocurrió después que se declaró culpable y colaboró con la investigación de la Fiscalía de EE. UU.

De acuerdo con un documento del 24 de junio de 2019, con el nombre de Factual Proffer, una declaración de hechos que complementa el acuerdo por el cual se declara culpable, la Fiscalía expone que Veroes está de acuerdo con que existen las suficientes evidencias probables, para que en un juicio reciba una sentencia en su contra, lo que revela la intención del empresario margariteño de colaborar en la investigación en su contra que se inició en 2016.

Las amistades de Veroes

La información que reposa en el expediente indica que entre los años 2016 y 2018, Veroes y Chacín recibieron la adjudicación de al menos 11 contratos del Ministerio de Energía Eléctrica y de Corpoelec, por un monto aproximado de $20 millones de dólares.

Señala el documento que estos empresarios vendieron al Estado venezolano transformadores, generadores, montacargas y bombillos. Solamente en el caso de 40 montacargas comprados en Emiratos Árabes Unidos, Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad obtuvieron un sobreprecio de 300%. Mientras que por los bombillos Corpolec firmó un contrato de $5,7 millones, de los cuales canceló cerca de $4,5 millones.

El expediente se refiere a un alto funcionario del Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec a quien identifican como Oficial #1 y a otro, encargado de las compras, que estaría bajo supervisión del primero, al que llaman Oficial #2. En ningún momento se da el nombre de pila de los funcionarios ni mayores descripciones de sus responsabilidad.

No obstante, el empresario margariteño en marzo de 2017, en una reunión que fue grabada por las autoridades de EEUU, dice a la fuente confidencial que no ha recibido los pagos de la deuda pendiente de Corpoelec, por lo que de no resolverse próximamente, «podría llamar al ministro -refiriéndose al Oficial #1- para pedirle que llame a otro oficial que lo ayude a recibir el dinero». Se conoce que Veroes tenía una amistad muy cercana con el exministro Motta Domínguez.

Padeció de COVID-19

La información obtenida de documentos oficiales de la Corte del Distrito Sur de Florida, revela que Veroes padeció de COVID-19 en julio de 2020. Además, que recibió la vacuna Pfizer contra el coronavirus y que también tuvo los cuidados médicos necesarios a las enfermedades preexistentes a su arriba a la prisión en Georgia.

Sus abogados intentaron por todas las vías posibles lograr una mayor reducción de la pena. Para ello alegaron la posibilidad de que se contagiara de COVID-19. La Fiscalía se opuso y se estableció su fecha de liberación para el 29 de septiembre de 2021, como ocurrió.

Ahora Veroes se encuentra de regreso en Margarita, estado Nueva Esparta. El Pitazo trató de hablar con uno de sus abogados en EE. UU., pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.

El Pitazo