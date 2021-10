MUD y Alianza Democrática conversan para apoyar a Falcón, Laidy Gómez, Manuel Rosales y otros: Vladimir Villegas

El periodista Vladimir Villegas aseveró este martes que la MUD y la Alianza Democrática estarían conversando para definir candidaturas unitarias en varios estados: Laidy Gómez, Henri Falcón y Manuel Rosales, entre otros.

Cuando falta menos de un mes para las elecciones regionales y municipales, Villegas dijo que le «confirman» conversaciones entre la MUD y la Alianza Democrática para apoyar candidaturas de Henri Falcón en Lara, Laidy Gómez en Táchira, Barreto Sira en Anzoátegui, Manuel Rosales en Zulia, Luis Eduardo Martinez en Aragua, Piero Maroun en Monagas.

«Se produjo reunión entre Henrique Capriles, Luis Emilio Rondón, Luis Aquiles Moreno, por la MUD y Timoteo Zambrano, Luis Augusto Romero y Javier Bertucci», destacó.

Justo este lunes, Villegas entrevistó a Capriles en su programa Vladimir a la 1. En la misma, el ex candidato presidencial aseguró que están en vías de «recuperar un derecho» refiriéndose al voto, el cual cree que no es suficiente pero que no se puede dejar de ejercer.

«Estamos en la vía de recuperar un derecho. Aunque no es suficiente votar, no podemos dejar de hacerlo», manifestó el opositor al tiempo de señalar que «el que nos saco de la ruta electoral fue Maduro».

Es por ello que enfatizó su apoyo a Carlos Ocariz para los comicios y dijo que la opción ganadora en Miranda «es Ocariz».

«Nuestro objetivo es derrotar al Psuv, no entre nosotros, pero el tema de Miranda y los doble discursos no me gustan», dijo Capriles, aludiendo a David Uzcátegui.