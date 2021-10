Que debe ajustar Wilfredo Romero Navegantes del Magallanes

Dejo lo que considero lo que debe ajustar Wilfredo Romero en su travesía en el timón de los Navegantes del Magallanes (hasta ahora) la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Relevo

En especial para la parte final de los juegos, si bien Romero dijo antes de comenzar la temporada que su bullpen es uno de los mejores de la liga, hasta ahora no se ha visto reflejado en los juegos, a pesar de que tiene los brazos de Anthony Vizcaya, Jorge Rondón, Brandon Quintero, Wilkin Rodríguez y Arcenio León entre otros, quienes hasta ahora no han podido aguantar las ventajas en los juego.

Los brazos están y ademas, tienen un cupo de importado que luce para un relevista hasta ahora, el detalle conseguir a uno en este momento que esté activo y listo para lanzar de una vez, de seguro deben estar explorando en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico que hoy cumple tres semanas de juego.

El lineup

Si bien el bateo no ha sido problema para Magallanes hasta ahora, pero Alberto González pinta para primer bate, bajar a Cade Gotta mientras se reencuentra con su habitual ritmo ofensivo y subir a Gabriel Noriega y Moise Gomez

Definir catcher titular

Y por lo visto hasta ahora ese debe ser Anderson De La Rosa.

Mantenerse agresivo y constante con su estrategia

Si bien Magallanes ha pegado tres jonrones hasta ahora, uno ha sido de Noriega y otro de De La Rosa, lo cual no es muy común, debe mantener el juego chico como correr y batear y evaluar muy bien el toque de bola como Engelb Vielma en el juego del domingo ante los Bravos de Margarita, no lo hizo en el ocatvo inning y dio hit y lo hizo en el inning 10 con el mismo Vielma, y De La Rosa fue puesto out en tercera base.

De igual forma si llena las bases en un inning para buscar doble play o out forzada en una entrada debe mantenerlo en el mismo.