Se revela el estado de la lesión de LeBron James de los Angeles Lakers para el martes contra los San Antonio Spurs en la NBA.

Los Angeles Lakers proporcionaron una actualización sobre el tobillo de LeBron James antes de su primer juego como visitante de la temporada, que será contra los San Antonio Spurs el martes.

Los Lakers incluyen a James como “probable” para el choque de los Spurs debido a un dolor en el tobillo derecho.

Informe de estado oficial de los Lakers para el martes en los Spurs. LeBron James figura como PROBABLE con dolor en el tobillo derecho. Dijo anoche que esperaba dolor y tratamiento “las veinticuatro horas del día” hoy, y tenía la esperanza de estar listo para SA.

Lakers’ official status report for Tues at Spurs. LeBron James is listed as PROBABLE with right ankle soreness. He said last night that he expected soreness and “around-the-clock” treatment today, and was hopeful he would be ready for SA.

Wayne Ellington, Kendrick Nunn still OUT pic.twitter.com/fx5NI0Sw1W

— michael corvo (@_michaelcorvo_) October 25, 2021