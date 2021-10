Terminal de Puerto La Cruz exigirá carnet de vacunación a viajeros

El administrador del terminal terrestre de Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui, Eliasi García, informó que comenzarán a pedir el carnet de vacunación del Covid-19 a los viajeros.

«Quien no presente la tarjeta de vacunación no podrá viajar, no podrá abordar ningún tipo de unidades dentro del terminal de pasajeros de Puerto La Cruz», señaló durante una entrevista para Unión Radio.

Entre las rutas disponibles para el interior del país se encuentran: Caracas, Valencia, Barinas, Barquisimeto, Anaco y El Tigre.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial