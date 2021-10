«A Álex Saab lo pueden acusar de lo que quieran, pero EEUU no tiene pruebas de nada»: Cabello

Diosdado Cabello refirió este miércoles a la extradición del presunto testaferro de Maduro, el colombiano Álex Saab y aseveró que al barranquillero lo pueden acusar en EEUU «de lo que quieran, pero no tienen pruebas de nada».

Durante un acto del Psuv, el chavista dijo que siempre han denunciado que Saab «fue secuestrado»: es un secuestro de EEUU, ejerciendo el poder del imperialismo, sometiendo a pequeños países, a presidentes y junto a otros países, EEUU se pone a trabajar en función de sus intereses que son sabotear el diálogo, las elecciones con expedientes amañados creados por ellos mismos», declaró durante un acto del Psuv.

«A Álex Saab lo pueden acusar de lo que quieran, pero EEUU no tiene pruebas».

Según Cabello, el colombiano acusado de lavado de dinero, «jamás ha negado que ayudó al Estado venezolano, cuando nadie lo hizo» y afirmó que el chavismo tampoco lo ha hecho, pese al silencio que hubo en el oficialismo cuando Saab fue capturado hace más de año y medio.

«Saab asumió riesgos ante un enemigo poderoso como el imperialismo y nuestra posición siempre debe ser de dignidad porque tratan de destruirle la dignidad a los pueblos para luego someterlos. Lo que hoy hacen con Álex Saab lo hacen con cualquier ciudadano del mundo que no obedezca a sus intereses».

No tengo expectativas el 21N con la oposición

Al referirse a las elecciones regionales y municipales, expresó que no tiene ninguna expectativa y agregó «recordemos a Henry Falcón, recordemos lo que hizo en las presidenciales de 2018, en pleno proceso, a las 10: 00 a.m. dijo que le hicieron trampa; y ahora es candidato. ¿Qué fue lo que corrigieron para que ahora tenga confianza? Esa confianza que no tuvo a las 10:00 a.m. del día del 20 de mayo de 2018. Yo de ellos no tengo nada que esperar».

Los abogados del empresario colombiano Álex Saab, quien enfrenta cargos por lavado de dinero en EEUU, solicitaron al juez John O’ Sullivan restringir acceso al juicio vía Zoom, al tiempo que pidieron investigar a decenas de periodistas y medios de comunicación que difundieron fotos de la primera audiencia donde le leyeron los cargos al presunto testaferro de Maduro.

Así lo informó el periodista de AP Joshua Goodman en Twitter. «¿Recuerdas las fotos de Alex Saab esposado y con un mono que circulan por internet? Sus abogados le están pidiendo a un juez que considere investigar a quienes desobedecieron la prohibición de grabar en un tribunal federal», posteó.

«También quieren restringir el acceso de Zoom a medios de noticias «de buena reputación»; y compartió la lista de medios de comunicación que presentaron los abogados que habrían violentado la regla 53 y pidieron sean interrogados por fiscales de EEUU para explicar por qué no están en desacato.