Así celebró Sheryl Rubio su aniversario de bodas

¡Qué rápido pasa el tiempo! La actriz Sheryl Rubio celebró su primer aniversario de bodas con Shaps Wade.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete venezolana compartió las imágenes de su romántico viaje en crucero por Las Bahamas.

«Me volvieron a proponer matrimonio, por supuesto dije que sí y yo también le propuse sin saber que el también lo haría», escribió.

SHERYL RUBIO Y SHAPS WADE CELEBRAN SU ANIVERSARIO

La estrella de Somos Tú y Yo agregó que tanto ella como su esposo tuvieron la misma idea sobre la velada:

«Nos sorprendimos al mismo momento cenamos en Johnny Rockets, pasamos toda la noche en el baño pero valió la pena. Nuestro primer año de muchos!«.

También reveló otros detalles del paseo, donde ambos conocieron maravillosos paisajes y se divirtieron con las atracciones del barco.

Sheryl y Wade se conocieron en 2018, luego de varios meses de relación, realizaron su matrimonio por civil el 24 de julio de 2020.

La ceremonia se llevó a cabo en Nueva York, rodeado de amigos y familiares. La actriz confirmó la noticia al día siguiente, tras filtrarse las primeras imágenes del evento.

Cuando fue cuestionada sobre la boda por la iglesia, la criolla anunció que llegará al altar «muy pronto». También compartió algunos detalles de su vestido a mediados de septiembre.

«La boda ShapiRubio se está acercando y me estoy poniendo cada vez más nerviosa. a pesar de que ya estamos casados, las grandes celebraciones me ponen muy ansiosa. Vamos a tener una boda bastante peculiar y no puedo esperar a subir videos a mi canal», mencionó.

Hasta el momento, se desconoce la fecha en la que será realizada la nueva unión, pero todo apunta a que será muy pronto, pues Wade también compartió algunos detalles en su cuenta personal.