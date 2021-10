Cómo ocultar los likes en Instagram

El gran auge de Instagram en los últimos años ha hecho que esta red social sea una de las más emergentes, y cada vez tiene mayor número de usuarios. El éxito de los influencers ha hecho posible que puedan ganar dinero publicando contenidos propios con imágenes y vídeos, pero hay quienes desean ocultar los likes en Instagram.

La enorme competición de likes entre los propios influencers y demás usuarios de Instagram es evidente, pero muchos prefieren interactuar sin tener en cuenta este factor, pues podría llegar a suponer una auténtica presión. ¡Descubre cómo quitar likes de Instagram!

Por qué no puedo ocultar los likes en Instagram

A continuación, te mostramos las herramientas para ocultar likes en Instagram tanto en tus propias publicaciones como en las ajenas. Pero, antes de nada, vamos a contarte por qué no es tan sencillo quitar likes de Instagram.

Ten en cuenta que la satisfacción personal y esa sensación tan agradable de sentirse querido al conseguir una gran cantidad de likes en todas tus publicaciones es positiva, pero hasta cierto punto y si le das la importancia que merece. Y es que, en muchas ocasiones, esta sensación traspasa las barreras de la realidad, provocando una obsesión por conseguir ‘Me gustas’ que puede convertirse en un auténtico problema.

Para evitar estos posibles trastornos, ocultar los likes en Instagram es una opción disponible para todos sus usuarios. No obstante, muchas personas no saben cómo hacerlo, de manera que pueden llegar a cometer errores por desconocimiento. Y es que, uno de los motivos por los que quizás no puedas quitar likes de Instagram en tus publicaciones sea porque has intentado desactivar la opción de forma automática.

De hecho, no existe una función específica para ocultar los likes en Instagram de todas tus publicaciones. Por lo tanto, para que no aparezcan en ninguno de tus vídeos o fotos, debes desactivar dicha opción en cada una de ellas. Además, podrás elegir en las que sí quieres que aparezca el número de likes. Para ello, solo tienes que dejarlas tal y como están, pues la cantidad de ‘Me gustas’ se visualiza por defecto en las publicaciones de esta red social.

Otro motivo por el que quizás no puedes ocultar los likes en Instagram es por haberlo intentado accediendo a tu cuenta desde otro dispositivo, como por ejemplo, un ordenador. Debes tener en consideración que el diseño de esta app está muy enfocado al uso de dispositivos móviles. Como consecuencia, si lo haces desde otro dispositivo distinto, será mucho más complicado intentar quitar likes de Instagram de forma correcta en cada una de tus publicaciones.

Herramientas para ocultar likes en Instagram

La aplicación de Instagram suele actualizarse constantemente para mejorar su funcionalidad y poder ofrecer así el mejor servicio posible a sus usuarios. Así pues, una de las novedades con las que cuenta la red social es precisamente la opción de poder ocultar los ‘Me gusta’ de cualquier persona en Instagram. Por lo tanto, desaparecerán los likes de las publicaciones que aparezcan en su feed.

Así pues, para que desaparezcan los recuentos de los likes de las publicaciones de aquellas personas a las que sigues, debes hacer lo siguiente:

– En primer lugar, abre la aplicación de Instagram a través de tu teléfono móvil.

– Después, accede a tu perfil dentro de la app.

– Ahí encontrarás un menú de 3 líneas en la zona superior derecha de la pantalla donde tendrás que pulsar.

– A continuación, se abrirá un nuevo menú y tendrás que hacer clic en ‘Configuración’.

– Dentro del nuevo menú debes seleccionar la opción de ‘Privacidad’.

– Acto seguido, pulsa en el apartado de ‘Publicaciones’.

– Aparecerá un control deslizante, mueve hasta que encuentres la función de ‘Ocultar Me gusta’ junto a ‘Ver recuentos’. Entonces, pulsa la opción para activarla.

– Una vez terminado el proceso, ya puedes actualizar tu feed y comprobar que no aparecen los likes en ninguna de las publicaciones que aparezcan en la pantalla. Si esto no ocurre, es posible que hayas cometido algún error, por lo que tendrás que repetir de nuevo los pasos anteriores.

Pasos a seguir para ocultar tus propias publicaciones

Por último, debes saber que los ‘Me gusta’ ocultos en Instagram también son posibles para tus propias publicaciones. Para llevar a cabo esta tarea, solo tienes que seguir los siguientes pasos en cada una de tus publicaciones:

– Comienza abriendo la aplicación de Instagram desde tu dispositivo móvil y accede a tu perfil.

– Después, selecciona el botón de ‘Crear’.

– Pulsa en la opción ‘Publicación del Feed’.

– A continuación, sube una imagen o un vídeo y haz clic en ‘Siguiente’.

– Pulsa entonces sobre ‘Configuración avanzada’ y abre la página ‘Nueva publicación’ situada en la parte inferior de la pantalla.

– En este punto, se abrirá otra página donde encontrarás diferentes opciones, como la de compartir las publicaciones en Facebook, ocultar los comentarios o quitar likes de Instagram.

– Desliza el botón hacia la derecha para activar la función ‘Ocultar Me gusta’ y se ocultarán automáticamente los recuentos de esa publicación.

– Vuelve atrás y acaba de publicar tu vídeo o foto.

– Con esta función activada, el resto de usuarios de la plataforma no podrán ver el total de likes de tu publicación aunque ellos no hayan desactivado esta opción en su perfil.

– Por último, si quieres volver a activar la función después de completar la publicación, pulsa otra vez en el menú de los 3 puntos de la parte superior derecha de la pantalla y haz clic en ‘Ocultar el recuento de Me gusta’. ¡Ya conoces las herramientas para ocultar likes en Instagram

El Español

Por: Reporte Confidencial