Francisco Rodríguez: Dijeron que Monómeros iba a ser un ejemplo de la reconstrucción del país

El economista Francisco Rodríguez criticó este lunes al Gobierno interino de Juan Guaidó al decir que ellos (G4) dijeron que Monómeros “iba a ser un ejemplo” de la reconstrucción del país. Además insistió en que “hay un problema grave” de rendición de cuentas del Gobierno interino.

“Cómo es posible que venga EEUU decirnos que nosotros debemos tener una estrategia. Y los dos sectores no se ponen de acuerdo. (…) La ausencia de rendición de cuentas es grave, pero es peor cuando dicen rendir cuentas y no revelan la realidad. Dijeron que Monómeros iba a ser un ejemplo de cómo se iba a llevar a cabo la reconstrucción del país, si ese es el ejemplo, imagínense. Hay un problema grave de rendición de cuentas del Gobierno interino. Todas las obligaciones de deudas de 4 mil 100 millones de dólares en el extranjero, Venezuela las podría pagar. Los tres acreedores tienen ese derecho. Ahora desde el Gobierno interino se dieron cuenta que tenían que negociar con los acreedores”, expresó Rodríguez en un Instagram Live con El Reporte Global.

Además advirtió que no se está llevando a cabo la defensa de los activos del país “ni por parte del Gobierno interino, ni por parte de Maduro. Ambas posiciones andan enfocados en echarse la culpa al otro y no se enfocan en los problemas de Venezuela. Deberíamos pensar en recuperar nuestra economía. El poder del Estado venezolano, que está en manos de estos dos grupos, y que podemos hacer, tratar de cambiar a esos dos gobiernos. Si vemos declaraciones del Gobierno interino, ellos han dicho que la figura del interinato dura hasta que no haya elecciones competitivas y Maduro se vaya del poder. El Gobierno interino también se está eternizando, como Maduro”.

Guaidó debe dar un paso al lado a quienes tengan otra idea



Para Francisco Rodríguez, debe haber otro líder opositor diferente de Juan Guaidó. ”Yo quisiera saber cómo voy a votar ni por Maduro, ni por Guaidó. Esto nos habla de un problema en nuestra sociedad y en como vemos los movimientos políticos. En cualquier país del mundo, si un dirigente no tiene vida simplemente se retira, eso es lo normal. En Venezuela los dirigentes se eternizan y eso impide la renovación de la política. Guaidó contó con todos los sectores opositores políticos. A medida de diversos fracasos, de pedir más sanciones, y entonces se fueron convirtiendo en un grupo más pequeño”.

“Este intento de sacar a Maduro desde la presión internacional, eso de que perdiese reconocimiento y que los militares se alzasen contra Maduro, eso no funcionó. Los que tuvieron la decencia de esa idea (Guaidó) deben dar un paso al lado y dar paso a quienes tengan otra idea. Lo que ganó las elecciones parlamentarias en 2015 era una coalición que obtuvo la victoria, ahora no tenemos eso. En 2015 hubo una verdadera coalición amplia”, agregó.

Desde EEUU “ya están hablando del fin del Gobierno interino”



En torno a los comicios del 21 de noviembre, el fundador y director de Oil for Venezuela reconoció que la oposición “está yendo a unas elecciones profundamente divididas. Dirigentes políticos del G4 dicen que no votaría, ves a dirigentes del mismo partido diciendo que si hay que votar. Hay una división que si Maduro lo ve dice que su plan está funcionando a la perfección. Maduro debe estarse preguntando de donde le salió tanta suerte con la división e la oposición. Lo más probable es que una buena parte del mapa el 21N quede en rojo”.

“El FMI busca que haya consensos en el tema de reconocimientos, y como no se ponen de acuerdo, ellos deciden no reconocer a nadie. Bolton y Trump creían equivocadamente que podían sacar a Maduro rápido, y por eso incrementaron las sanciones y decidieron romper al Gobierno que tenía control de facto en el territorio nacional. Desde EEUU ya están hablando del fin del Gobierno interino. En Europa si reconocen a Guaidó pero no a sus embajadores, y ahora solo 7 países reconocen a Guaidó actualmente”, sostuvo.

Finalmente, Francisco Rodríguez aclaró que con las extradiciones de Álex Saab y las que puedan venir no se va a cambiar el Gobierno en Venezuela. “La gente piensa que con las extradiciones se puede sacar a Maduro, pero eso demuestra que no saben cómo funciona la justicia estadounidense que es independiente. Eso no generará un cambio político en Venezuela. La idea de que se resuelven los problemas afuera, eso no refleja la realidad. A Maduro debemos enfrentarlo con los instrumentos que tenemos, no con cosas que no tenemos. El cambio político no se va a negociar en diálogos, aunque si lograr acuerdos parciales como en la vacunación que estamos rezagados con otros países”.