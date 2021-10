Greenpeace pidió a Europa que prohíba vuelos cortos

La organización ecologista Greenpeace pidió este miércoles que la Unión Europea (UE) prohíba en su territorio los vuelos de corta distancia. A su vez, señaló que maneje una alternativa en tren de menos de seis horas de viaje para reducir emisiones de CO2.

Según la ONG, un tercio de los vuelos que operan en la UE hacen trayectos que podrían recorrerse en tren, una alternativa más ecológica.

«La industria de la aviación es una de las industrias más injustas y dañinas para el clima del mundo», indicó Greenpeace en un comunicado. Indicó que las emisiones de gases de efecto invernadero del sector aéreo en la UE crecieron un 29 % entre 2009 y 2019.

El 51,9 % de las emisiones comunitarias imputables a la aviación se generan en vuelos de larga distancia de más de 400 kilómetros, según datos de Eurocontrol correspondientes a 2020, mientras que otro 20,6 % proviene de trayectos de entre 500 y 1.500 kilómetros y un 4,3 % de distancias inferiores a los 500 kms.

The EU must ban short-haul flights and make train alternatives accessible to all! ✈️🛑🚅

Use our interactive map to add the EU train routes you would like to see created or improved >> https://t.co/CxZqk7UWhB #BetterByTrain pic.twitter.com/HvAEUxg1T0

— Greenpeace (@Greenpeace) October 27, 2021