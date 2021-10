Libro: EL VOLADOR DE COMETAS

Andrés Trapiello no es sólo poeta, como cualquiera sabe, pero yo diría que es ante todo poeta. La poesía fue su afán más antiguo, mantenidosin desmayo en todo momento hasta hoy. Se trata, no obstante, de unescritor que ha cultivado con abundancia y acierto todos los géneros.En la totalidad de su obra la poesía no es ni mucho menos lo que másespacio ocupa. Es la columna menos robusta en apariencia delamplísimo, airoso y acogedor conjunto literario trapiellano, pero es a la postre la más firme y resistente, la más alta y esbelta y aquellade la que en buena medida depende que todo ese prodigioso universo depalabras se mantenga en pie.

Eloy Sánchez Rosillo

Autor: TRAPIELLO, ANDRÉS

Genero: Poesía

Páginas: 316

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial