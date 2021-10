Mayweather se metió en un escándalo amoroso con su ex y su prometida (Imágenes)

Es habitual que las celebridades estadounidenses acudan a los partidos de la NBA. Muchos cantantes, actores, empresarios y deportistas son vistos al borde de la pista, tal como se lo vio a Floyd Mayweather en los últimos partidos de Los Angeles Lakers. Aunque las imágenes causaron un gran revuelo ya que está junto a su ex novia Gallienne Nabila, con quien ya se mostró en medio de su ruptura con Anna Monroe, quien era su prometida.

Por Infobae

El legendario boxeador de 44 años estuvo junto a la modelo Gallienne Nabila durante la victoria de los Lakers por 121-118 sobre los Memphis Grizzlies del pasado domingo, y también presenció con ella la caída ante Golden State Warriors (114-121) de la semana pasada.

Estas imágenes junto a quien fuera su pareja en 2019 no son las primeras fotos de ambos en los últimos meses en los que Money ha intentado recuperar el amor de Anna Monroe, una mujer que lo conquistó tras ser rechazada como bailarina en Girl Collection, el club de strippers que Mayweather tiene en Las Vegas.

Hace solamente tres meses que el famoso púgil fue visto caminando abrazado de Gallienne Nabila por las calles de Nueva York, lo que incluso le generó aún más problemas con quien era su futura prometida. Según The Sun, no está claro si Mayweather y Anna Monroe van a recomponer su relación pero él está intentándolo.

El rotativo inglés informó que Mayweather le envió a Anna Monroe alrededor de USD 5 millones para intentar recuperarla. La bailarina le confesó a gente de su círculo íntimo que el campeón invicto le hizo llegar ese dinero para que pueda comprar joyas y se ofreció a también comprarle un yate para intentar arreglar las cosas.

“Algunos de sus amigos estaban allí, vieron el comprobante de pago y no podían creerlo. Es una cantidad de dinero increíble. También ha estado diciendo que Floyd se ofreció a comprarle un yate y llevarla de viaje, pero Anna no está contenta, odia que él piensa que el dinero hará que todo salga bien”, dijo la fuente consultada por The Sun.

Desde su exhibición ante Logan Paul en junio, donde realizó un combate modesto y decepcionó a varios de sus fanáticos, Floyd Mayweather se ha dedicado a disfrutar de su fortuna y cuidar sus negocios. Aunque todo indica que a nivel sentimental todavía tiene algunas cosas por resolver.

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en facebook