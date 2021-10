México | La caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari, afirma Bartlett

Ante las fuertes críticas de los diputados de oposición que lo cuestionaron por sus propiedades, los contratos millonarios que con los que él y su familia se han visto beneficiados y la caída del sistema, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad encaró a los panistas y les dijo que vivieron un “amasiato” con el salinismo.

“Si me pican un poquito, porque están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador y yo he sido más legislador que ustedes por muchos años. Miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari”, respondió ante los ataques.

Bartlett Díaz, quien fue secretario de Gobernación en 1988 y responsable del proceso electoral, compareció ante diputados de la Comisión de Energía con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno.

Los panistas recibieron al director Bartlett con fotos donde aparece con los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid y pancartas que decían que sus propiedades equivalen a 9 casas blancas y los contratos millonarios con los que él y su familia se han visto beneficiados.

Jorge Álvarez Maynez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, le dijo a Manuel Bartlett que no era bienvenido.

¿Por qué no nos explica cuántas de sus propiedades o cuántas de sus inversiones están en los Pandora Papers?

¿Por qué no nos explica por qué compro, por qué compraron, tan solo en la zona de Polanco, Reforma, Tecamachalco, la Roma, Lomas de Chapultepec, 11 propiedades en un radio de 2 km?, ¿por qué no nos cuenta del patrimonio que ha construido? Lo cuestionó el emecista.

Los diputados del PRD llevaron al salón de la reunión un dinosaurio color verde con la leyenda CFE.

En sus intervenciones, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, afirmó que con o sin reforma se mantendrán las tarifas bajas y aseguró que de prosperar no habrá un cataclismo de demandas.

Dijo que el objetivo de la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo es tener una tarifa única en todo el país, pues actualmente existen 14 zonas diferentes en los cobros.

Durante su primera intervención y para justificar la necesidad de la reforma eléctrica, el funcionario hizo un recuento de los incidentes registrados en el último año, incluyendo un incendio en Tamaulipas, por la deficiente interconexión de una eólica y el vórtice polar que afectó a Texas a finales de 2020.

Por eso, aseguro que la reforma va a ser aprobada. “Estoy seguro, así como lo hicieron con la de Enrique Peña Nieto”.

El titular de la CFE también acusó que la guerra judicial de agentes privados que no quieren perder sus negocios, tienen “cercado” al Ejecutivo Federal y no le permiten ejercer sus funciones de garantizar el despacho y suministro de electricidad a toda la población.

Justino Arriaga Rojas acusó al funcionario de fincar sus planes para el sector eléctrico nacional en falsos conceptos, medias verdades y grandes mentiras.

“Quizá en 1988 se cayó el sistema y hubo gente que les creyó, pero en estos tiempos, la información está disponible para todos y lo que ustedes dicen sobre el costo, es una vil mentira, comprobado con los datos públicos de la propia CFE.

“Otra cuestión que nos parece atroz, es la propuesta de cancelación de todos los permisos vigentes de generación, una vez que entre en vigor la reforma constitucional que están planteando y que, además, usted ha declarado que no se indemnizaría por dicha cancelación. Lo que ustedes proponen es típico de las dictaduras, simple y sencillamente proponen cancelar todo, violar cualquier derecho adquirido y destruir el Estado de Derecho”, reclamo el panista.

Bartlett evadió las preguntas sobre el patrimonio y los contratos millonarios que gozan él y su familia.