Mujeres denunciaron a masajista por «contacto no deseado»

Tres mujeres acusaron a un masajista de hacerles contacto vaginal no deseado, durante su permanencia en el Hotel Biltmore, en Coral Gables, Miami-Dade.

Aunque fueron tres mujeres las que denunciaron estos acontecimientos, los fiscales solo pudieron presentar cargos en dos casos, según informó la policía.

Se trata de Oscar Ojeda, de 39 años, masajista que tocó las partes íntimas de las tres mujeres durante los masajes en el Spa del hotel en 2017, 2020 y a principios de 2021.

La abogada Adriana Alcalde, quien representa a la víctima más reciente en una demanda civil contra el hotel, dijo que «eso es lo más frustrante de este caso, es que no tenía por qué suceder. Esta persona no debería haber tenido acceso a mujeres en lo absoluto».

La cliente de Alcalde fue la única que denunció el incidente ante el Departamento de Policía de Coral Gables, y mientras se realizaba la investigación, los agentes encontraron los otros dos casos.

La reciente víctima, le informó a la policía que el pasado 25 de abril, ella se encontraba en una habitación privada en el spa, cuando Ojeda hizo contacto con su vagina durante el masaje.

Otra mujer también le había informado al personal del hotel que el masajista había hecho contacto con su vagina, durante un masaje de tejido profundo en agosto de 2020.

En el tercer caso, Christensen explicó que otra mujer también había reportado al personal un incidente igual con Ojeda en el 2017, pero el estatuto de limitaciones impidió un caso.

“Esto los impacta de formas que ni siquiera puedes imaginar. Para la mayoría de las víctimas, en general, a menos que pasen por terapia, y algunas veces por una terapia de por vida, no van a superar esto ”, dijo Alcalde, quien es ex fiscal de delitos sexuales.

COMUNICADO DEL HOTEL BILTMORE SOBRE LA SITUACIÓN

The Biltmore emitió un comunicado este miércoles describiendo a Ojeda como un ex empleado. Sin embargo, el registro del Departamento de Salud de Florida muestra que recibió su licencia el 2 de diciembre de 2011, y que debería vencerse en 2023, según reportó Local 10.

Un portavoz del hotel transcribió en el comunicado que «continuaremos cooperando con todas las autoridades pertinentes y partes legales para asegurarnos de que el asunto se aborde adecuadamente».

¿QUÉ SUCEDIÓ CON EL ABUSIVO MASAJISTA DEL HOTEL?

Enfrentará dos cargos de agresión por delitos menores y fue liberado bajo una fianza de $3.000. No fue acusado de agresión sexual porque no existió penetración vaginal, según explicó Alcalde. El masajista tiene una audiencia de estado programada a las 9:45 a.m. del 3 de noviembre.