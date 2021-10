Perú | Congresista de PL: “El presidente, tal vez, en su afán de querer dar una mejora a masificación del gas tuvo un error”

Asimismo, se refirió al aplazamiento de la sesión por el voto de confianza

El congresista de Perú Libre, Roberto Kamiche, consideró de error las declaraciones del presidente Pedro Castillo en el tema de la masificación del gas. Asimismo, se refirió a la suspensión de sesión a la sesión del voto de confianza hasta el 04 de noviembre.

“El presidente, tal vez, en su afán de querer dar una mejora a esta masificación del gas tuvo un error en una expresión, pero gracias a Dios se rectificó en un tuit. Espero que el dólar no siga subiendo, espero que regrese la confianza”, expresó el congresista.

Asimismo, se refirió a la sesión de confianza que fue suspendida hasta el jueves 04 de noviembre. Kamiche aludió que queda en suspenso el pedido. “Queda en suspenso la votación (..) debió ser este viernes (29 de octubre)”.

De esta forma, cuestionó otras decisiones del Legislativo. Pues el congresista considera que el pedido de voto de confianza se debió dar este viernes 29 y no los primeros días del siguiente mes.

“No lo sé. Son preguntas que me hago. Me preguntó también por qué se adelantó la última semana de representación, por qué se anuló un pleno, por qué un pleno descentralizado en Cajamarca si no es el sitio, sino lo que uno hace. Me pregunto muchas cosas la verdad”, respondió.

Congresista mediante redes sociales

El legislador se pronunció en redes sociales sobre el tema de otorgar o no el voto de confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez. De hecho, Kamiche confirmó que sí le dará la confianza. En esa misma línea, instó a sus colegas a votar por los intereses del Perú.

“El futuro de la gobernabilidad está en nuestras manos. Mi voto es a favor de la confianza al gabinete Vasquez. Invoco a todos los congresistas a votar por los intereses del Perú. El pueblo demanda buscar el bien común y no el interés personal o partidario”, finalizó.