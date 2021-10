Rafael Ramírez presenta ‘Plan Transmilenio Maracaibo’ para solventar situación de transporte público en la ciudad

Maracaibo; 27 de octubre de 2021. A bordo de una unidad de transporte, y en presencia de periodistas, opinadores y dirigentes sociales del municipio, el candidato a la Alcaldía de Maracaibo por la Unidad Democrática, Rafael Ramírez, presentó a la ciudad la tercera propuesta de su gestión enmarcada en ‘Soluciones para Maracaibo’, en materia de transporte público. El plan lleva el nombre de ‘Transmilenio Maracaibo’, confirmando cuatro puntos clave para recuperar el servicio y con ello, la movilidad de los ciudadanos.

Ramírez Colina realizó un recorrido por la ciudad que incluyó la emblemática parada de carritos por puesto en el sector 18 de octubre y que tuvo como llegada, la Curva de Molina, donde se concentran una gran cantidad de “carruchas”, una alternativa artesanal de los ciudadanos para moverse en la Maracaibo profunda. Durante el desplazamiento, conversó sobre las dificultades de los marabinos para movilizarse a puestos de trabajo, hogares y cualquier trámite convencional, debido a la falta de unidades de transporte, de combustible y de efectivo incluso, para costear el servicio de las pocas unidades que quedan en el municipio.

Recibe las noticias directo en tu Whatsapp.



UNIRME A GRUPO DE WHATASPP

“Tenemos que trabajar para recuperar la movilidad de transporte público. Ustedes ven el transporte real. De tener carritos por puesto, buses y toda una red complementaria, ven a muchachos en carruchas que lidian contra la extorsión y el matraqueo. Los transportistas explican que han tenido que recibir productos como forma de pago o recibir lo que el usuario tenga para pagar”, explicó el abanderado de la Unidad Democrática como preámbulo a la presentación de su propuesta.

Cuatro puntos de la propuesta ‘Transmilenio Maracaibo’

Los cuatro puntos del plan Transmilenio Maracaibo recogen:

Maracaibo articulada: plantea la creación de rutas articuladas de interconexión, así como la segmentación de rutas y cargas.

Maracaibo sostenible: con equipamiento para la movilidad urbana, la creación de ciclo vías y pasos peatonales así como áreas confortables de espera y calidad ambiental.

Maracaibo productiva: realizando un inventario de unidades y las condiciones en las que se encuentran, incluyendo también alianzas entre el sector público y privado para la reparación de las unidades e incorporación de nuevas.

Maracaibo rápida e inteligente: con la integración de todas las propuestas anteriores, logrando aumentar la frecuencia de rutas, centros de denuncia para la optimización del servicio, monitoreo inteligente de rutas y la oportunidad de crear un transmilenio, en el entendido de un canal exclusivo para buses y lograr la fluidez del transporte, en especial, por las rutas principales.

A juicio de Ramírez Colina, las problemáticas de la ciudad no pueden ser solventadas por quienes, luego de cuatro años de gestión, no han tomado correctivos efectivos. Lejos de ello, considera que han agudizado la crisis en servicios públicos. “¿Cómo pretenden que una ciudad se desarrolle sin movilidad? El maquillador de la ciudad ahora dice que va a resolver los problemas, cuando en todo el periodo no los atendió. No hicieron nada por la ciudad en materia de transporte público y por eso tenemos una realidad que afecta a toda la población marabina”, apuntó.

“Unidos encontramos soluciones para Maracaibo. Dotemos al servicio de transporte de unidades en alianza con el sector público y privado; que los choferes que puedan nutrir la prestación del servicio, cuenten con la oportunidad de hacerlo. Podemos trabajar no solo una ruta sino muchas paradas que se puedan utilizar, que sean cómodas y que sean para la gente. Con calles asfaltadas, con tarjetas inteligentes para pagar el servicio de transporte público, podemos lograr resultados efectivos que se traduzcan en bienestar para los marabinos”, apuntó Ramírez.

El plan ‘Transmilenio Maracaibo’ es la tercera propuesta presentada por Rafael Ramírez a Maracaibo, luego de informar sobre el Plan Maracaibo sin Moscas, en materia de aseo urbano y el Plan Sube tu Santamaría para impulsar el sector productivo del municipio. “En vez de estar matraqueando a los comerciantes con impuestos, puedes establecer una alianza para adquirir transportes con incentivos fiscales y permitir que tengan publicidad rotulada”, mencionó.

Agencia