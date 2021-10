Adam Levine rechazó el abrazo de una fan sobre el escenario

El cantante Adam Levine de Maroon 5, volvió a ser el blanco de las críticas en las redes sociales, por rechazar el abrazo de una fanática que se subió al escenario durante el concierto en el Hollywood Bowl de California.

El pasado fin de semana se viralizó un video el las redes sociales, donde se puede apreciar a Levine con una cara de desagrado ante el gesto de una de sus fans.

Afortunadamente el equipo de seguridad reaccionó a tiempo y retiró a la fanática del escenario.

Después de las críticas y todos los comentarios negativos sobre su comportamiento, el líder de la banda Maroon 5, respondió «necesito que todos comprendan que me asusté mucho. Y a veces, cuando te sobresaltas… tienes que sacudirte y seguir adelante porque estoy haciendo mi trabajo cuando estoy ahí arriba. Es algo de lo que me siento orgulloso«.

Sin embargo, sus fanáticos siguen divididos sobre lo ocurrido, pues algunos justificaron la actitud del famoso, comentando que su reacción se debió a que no conocía a la chica que lo abrazó.

“No puedes criticar a Adam Levine por no querer que una persona que no conoce lo toque y lo abrace; es como que vayas en el metro y un desconocido te de un abrazo sin preguntarte antes”, comentó alguien.

“A Adam Levine se le sube una pava al escenario para ir a tocarle, él hace un gesto de incomodidad y de estar flipando; pero las críticas le llueven a él por el gesto. Dejad de pensar que los famosos son vuestro juguete porque dais vergüencita«, publicó otra persona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CRECE LA FAMILIA! CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ TENDRÁN GEMELOS

Mientras que otros usuarios, no dudaron en atacar a Levine afirmando que esa no era la forma correcta de reaccionar ante el gesto de cariño de una fanática.

Una usuaria de las redes escribió: “Patéticos los hombres excusando la actitud de Adam Levine con ‘¿Y si fuera una mujer qué?’ Si fuera una mujer esa actitud seguiría siendo una mierda; porque la chica en ningún momento lo toca de forma inapropiada y el tipo ya anda haciendo gestos de asco».

LEVINE INTENTÓ EXPLICAR CÓMO SE SIENTE POR ESTE ACONTECIMIENTO

El cantante expresó mediante sus historias de Instagram que “siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fans. Sin nuestros fans, no tenemos trabajo. Se lo digo todo el tiempo, a ellos. Que alguien pueda creer que yo pienso que nuestros fans están por debajo de nosotros, o son menos que nosotros me revuelve el estómago. Yo no soy así, nunca lo he sido”.