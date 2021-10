Adriana Azzi: Horóscopo del 28 de octubre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 28 de octubre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Negocio.

Número de suerte: 731

Suceden cosas distintas a lo que esperabas. Diversiones nocturnas. El amor llega a la vida el que no tiene a nadie. Embarazo en puerta. Una persona que está oculta en tu vida y todo cambia. Las cosas se ponen intensas. Ocupas una posición importante en tu entorno de la vivienda. Ganancias. Suerte.

Trabajo: Un nuevo contacto y tendrás cambio en tu empleo para mejor. Algo con el número 19. Una persona que está lejos te busca.

Salud: Cambio de médico.

Amor: Estás esperando que alguien se defina en lo que quiere. Debes conectarte en lo que quieres para tu futuro.

Parejas: Sientes que quieres escapar o estar solo en tu casa. Muchos números que debes jugar en el azar.

Solteros: Te sientes estancado ya que estas en la espera de algo. Todo tiene su momento.

Mujer: Una persona violenta en tu entorno que debes alejarte. Entrevista imprevista. Algo con una vela azul.

Hombre: Nada te podrá detener en una decisión. Paseos en sitio de playa. Nueva oportunidad en lo laboral.

Consejo: No te irrites tanto.

Tauro

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 945

El ganar está en tus manos. Nuevas oportunidades. Te conectas mucho con lo sentimental. Debes controlar tu orgullo o ser malcriado. Nuevos cambios que te traen muchos beneficios. Pasarás un mal momento en un edificio de gobierno. Debes guardar o cuidar el dinero que tienes, ponlo a producir.

Trabajo: Recibes una llamada telefónica por empleo con el gobierno. Se calman un poco las tensiones.

Salud: Hacer dieta y ejercicios.

Amor: Tu familia madre y padre te ofrecen su ayuda en problema personal. Todo se soluciona ten calma.

Parejas: Sigue adelante. Risas en un grupo donde te sientes muy bien. Paciencia. Distanciamiento con mujer que quieres mucho.

Solteros: Reconciliaciones cariño. Unión ganada después de tanto sacrificio. Alegría.

Mujer: Aumento de energías y ganas de vivir. Evaluaras tu manera de pensar o de decir las cosas. Serás parte de algo importante.

Hombre: Sabrás controlarte ante insulto de alguien cercano. Búsqueda de Alternativa de estudios.

Consejo: Se más agradecido

Géminis

Palabra clave: Triunfo.

Número de suerte: 771

Resultados clínicos. Evita hacer comentarios de tu vida íntima. Harás un ritual con muchos olores. Compromisos que no puedes evitar. El triunfo que obtienes será grandioso. Cuidado con firma que tendrás que hacer lee bien las cosas. Recibes o das un apoyo para algo importante.

Trabajo: Debes unirte más a las personas con quien trabajas ya que estas alejado y dices que son ellos.

Salud: Malestar de garganta.

Amor: No importa lo que des lo justo es que sea de corazón no obligado. Tendrás en tu mente los valores morales.

Parejas: Reinicios de carreras o estudios. Te sientes afectados por comentarios destructivos.

Solteros: Alguien que llega a tu casa inesperado. Cuidado con una carpeta marrón que dejas en un carro.

Mujer: Toma las previsiones necesarias. Evita las carreras. Estarás hablando de un tema de economía.

Hombre: Tendrás comunicación con una persona que maneja todo lo de economía y el tema te interesa.

Consejo: Tú vas a vencer por lo que pasas.

Cancer

Palabra clave: Poder.

Número de suerte: 493

Compra y venta de mercancía del extranjero todo en buen camino. Firmas de un documento. La familia te pide un poco más de atención. Buen momento con alguien nuevo que llega a tu vida y lo conoces por negocio que llega a tus manos. Molestia por cancelar recibos muy tarde. Tarea que cumplir.

Trabajo: Iras a un sitio por trabajo y conversaras con turistas que será muy positivo económicamente para ti.

Salud: Sin novedad.

Amor: Madre que reconoce el trabajo hecho para ella. Harás hincapié por principios éticos y morales.

Parejas: Tu pareja logra vencer estancamiento, abstendrá éxito y el equilibrio buscado en todo su entorno.

Solteros: Algo con un Abogado. Vivirás momentos apasionados con una persona del pasado que te consigues en centro comercial.

Mujer: Hombre que está interesado en ti. Amigos que nunca te olvidan y te dan su ayuda. Malestar con amigo.

Hombre: Nuevas responsabilidades. Cambios en la rutina de tu vida. Hecho curioso con un banco.

Consejo: Nuevos caminos, toma la decisión.

Leo

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 007

Te ofrecen muchas cosas pero no crees. Busca la seguridad en lo que quieres. Luchas internas. Personas cercanas muy difíciles. Viajes por diversión. Hay que esperar por el futuro de tu vida y la de tu familia. Alegrías por embarazo. Salidas nocturnas por diversión. Estás en un cambio.

Trabajo: Estarás en un sitio de trabajo donde te toca hablar por otra persona o compañero.

Salud: Cuidar la tensión.

Amor: Alegrías triunfo mucha bendición para ti. La protección a quien le pides todos los días llega y logras muchas cosas.

Parejas: Paz y tranquilidad que es lo que quieres lo logras, pero hay situaciones que debes cambiar. Bendiciones espirituales.

Solteros: Te aprueban un crédito y compras algo que quieres. No manejes situaciones con discusiones se inteligente.

Mujer: Deseos de autorrealización y crecimientos personales que logras. Te pedirán ayuda para la comunidad.

Hombre: Celebraciones. Planificaras algo que está en la vista. Viaje con seres queridos. Nuevas relaciones.

Consejo: Bendice tu día.

Virgo

Palabra clave: Dinero.

Número de suerte: 491

Debes quererte no dejes que otros te manipulen. No llegues a los extremos en una desilusión. Salida al cine. Alguien que va a tu casa que no es de fiar. Mucha bendición para ti queridos. Poco a poco logras las cosas y en lo que estas trabajado. Tendrás una respuesta positiva en algo que quieres.

Trabajo: Nuevos planes por negocio. Estás haciendo algo especial ten tranquilidad para que todo fluya mejor.

Salud: Malestar en una pierna.

Amor: Hecho curioso con un amigo. Visitas un hotel donde te atienden muy bien. Compras con tu pareja.

Parejas: Evita molestias por desorden en el hogar. Cuidado con una persona que recién conoces y cometes imprudencia.

Solteros: Reunión con tu comunidad o vecinos para resolver problemas. Estarás molesto (a) por algo que no se te cumplió.

Mujer: Problema familiar que te tiene muy preocupada. Debes estar pendiente de una persona que no te conviene.

Hombre: Llegas acuerdo con tus hermano y reconciliación. Algo con un aumento pendientes que te favorece.

Consejo: Procura dar una buena palabra.

Libra

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 807

Traición de un amigo. Debes hacer limpieza espiritual. Sientes que no ha llegado la persona que quieres a tu vida. Le pondrás un freno a las cosas. La vida es muy importante y tú solo te quieres mucho más busca el cambio. Dedícate un poco para ti. Todo no puede ser como tú quiere.

Trabajo: Deudas acumulada que logras saldar. Persona inmadura que no quiere escuchar. Compañero que no hace nada.

Salud: Malestar en la columna.

Amor: Cuidado al conducir por calle muy oscura. Debes poner tu voluntad para salir adelante.

Parejas: Terminas un ciclo e inicias uno nuevo y estarás en un avance. Deja el miedo atrás para que no se detenga nada.

Solteros: Las cosas no está fácil en lo romántico el tiempo lo dice todo. Toma la decisión en lo que debes hacer.

Mujer: Una nueva oportunidad en lo laboral. Grandes ingreso pero debes ser más constante en lo que quieres.

Hombre: No te lamentes tanto del pasado vive con tu pareja el presente. No te pongas necio en algo que no puede ser.

Consejo: Ten confianza y valor.

Escorpio

Palabra clave: Virgen.

Número de suerte: 023

Compra de vehículo. Todo lo que estas esperando llega y la prosperidad y la abundancia llega a tu camino. Hermana que necesita. Estas hablando mucho y haces pocos y creas conflictos. Busca más tranquilidad en tu casa. La evolución está de tu lado. Nuevas ideas o quieres cambiar la rutina.

Trabajo: Sientes muchas dudas en lo que tienes que hacer en lo laboral. Cambios. Bendiciones en lo económico.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Tratas de hacer las cosas o diligencias para lograr lo que quieres. Hecho curioso con un Ángel de color dorado.

Parejas: Nuevas conversaciones. El poder de lo grande está en tus manos. Sentimientos que estarán muy movidos.

Solteros: Serás muy reservado con un problema personal para no despertar nostalgia. Alguien a tu lado que te apoya.

Mujer: Necesitas despejar tu mente. Hecho curioso con un incienso. Solicitas un crédito que será aprobado.

Hombre: Estarás observando bien la decisión que debes tomar. Asistes a un iglesia para buscar una verdad.

Consejo: Se fuerte.

Sagitario

Palabra clave: Padre.

Número de suerte: 745

Una mujer muy molesta por algo que haces o logras. Debes ser más independiente. Algo con un panadero que te sorprende. Asistirás a una inauguración. Compra para tu casa con sorpresas. Casa en construcción que no terminas. Hecho curioso con un relleno. Salidas nocturnas.

Trabajo: Se activa relaciones públicas en el entorno. Cambios de empleo o sales de un sitio donde no quieres regresar.

Salud: Hacer chequeo médico en la columna.

Amor: Intranquilidad por lo económico. Crecimiento en lo amoroso por nueva persona que te llega.

Parejas: Cuidado con una pintura labial que te puede traer problemas. Se solventa un problema. Celos.

Solteros: Cuídate de una persona que te supervisa o te vigila. Si te preocupa el amor entonces atiende a tu pareja.

Mujer: Búsqueda de claridad. Compras un libro. Deja la flojera y sal de tu casa o el sitio donde estas metido.

Hombre: Buscas de solucionar lo que te pasa con el amor. Busca ayuda espiritual. Asistes a un matrimonio.

Consejo: No te desanimes.

Capricornio

Palabra clave: Religión.

Número de suerte: 932

Tú sabes que debes hacer en una situación que estás viviendo. Alguien que te hace sentir cuánto vales. No escuches chismes. Inicias un nuevo comienzo. Lento pero seguro de algo que haces. Debes averiguar algo con una mujer amiga que te quiere mucho. Tendrás que asumir una deuda.

Trabajo: Deja la imprudencia cuando hablas. Intensidad por alguien que conoces. Cuidado cuando cambias a alguien.

Salud: Malestar en la nariz.

Amor: Estarás trabajado por algo que quieres. Situaciones que no están claros. Nuevas disciplinas.

Parejas: Debes conectarte con tu verdadero yo. Deja la rebeldía. Baja la ansiedad o el estrés.

Solteros: Cuidado con las exageraciones. Tendrás problemas en una relación por tu forma de hablar.

Mujer: Debes tomar una decisión radical y buscar un punto medio. La magia llega a tus manos.

Hombre: Debes cuidar el vehículo ya que todo necesita un mantenimiento. Nuevas técnicas.

Consejo: No pierdas la fe.

Acuario

Palabra clave: Estudios.

Número de suerte: 228

La victoria está en tus manos. Algo que se termina o llega a su fin. Llega algo nuevo o diferente. Debes hacer cambios. Hombre que te ofrece algo pero no llegas a nada. Te sentaras acosada. El amor en tu entorno se activa cada día más. Cuando algo no da los resultados esperados, analiza todo.

Trabajo: Mucha tranquilidad en las cosas. Aprende a manejar los conflictos que se te presenten, ten paciencia.

Salud: Nuevos medicamentos.

Amor: Problemas con tus hijos que debes aprender a manejar. Debes hacer oraciones para que todo avance y mejore.

Parejas: Algo que te lleva al límite y cometes errores. Tu pareja te exigirá más atención.

Solteros: No dejes que los malos momentos te dejen ser imprudente. Lejanías con tu familia. Se amigó (a) de verdad.

Mujer: Debes bajar los niveles de ansiedad. Sorpresas en el ámbito económico. Deja a un lado a las personas chismosas.

Hombre: Contradicciones en lo que se dice en una reunión. Nuevas medidas en lo que haces.

Consejo: No des importancia de lo que dicen.

Piscis

Palabra clave: Bendición.

Número de suerte: 445

No es el momento para hacer cambios en tu casa. La familia necesita de tu apoyo. Debes hacer una limpieza de fumigación en tu casa. Busca ayuda espiritual. No salgas de tu casa de noche o muy tarde. Defenderás algo o lo que quieres. Asunto legal con cuerdos. Inicias un viaje.

Trabajo: Recibes una justa recompensa laboral. Tus derechos serán reconocidos. Te llaman de una oficina con nuevas propuestas.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Relación amorosa en la que te sientas extraño. Aclaras algo, lo más importante es dar a conocer tus intenciones.

Parejas: Controla la economía en tu casa. Salidas nocturna con momentos románticos que tenías mucho tiempo que no vivías.

Solteros: Inicias estudios. Algo con un viaje. Cambios inesperados de forma de vestir. Defenderás tus ideas.

Mujer: Te sentirás libre, espiritualmente. Cambios de compañeros o amigos inesperados. Cena especial.

Hombre: Logras superar los obstáculo. No tengas miedo adelante. Cuidado con decisiones cálmate.

Consejo: Se perseverante en lo que buscas.

