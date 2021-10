Centro Carter confirma misión de observación para las elecciones del 21N

El Centro Carter confirmó este miércoles el envío de una misión de observación electoral para los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre, la cual publicará un informe final 2 meses después de concluido el proceso con sus determinaciones.

De esta forma, el Centro Carter se suma a la MOE-UE y el panel de expertos de la ONU para monitorear de cerca el proceso electoral del próximo mes.

En un comunicado señalaron que el equipo, que está compuesto por cuatro expertos electorales y dos representantes del Centro Carter, «comenzó a trabajar a distancia a finales de octubre y comenzará su despliegue a Caracas a principios de noviembre».

Recordaron que el 27 de julio recibieron una invitación oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y en respuesta a ello, el Centro «llevó a cabo un proceso de evaluación preelectoral, incluida una misión a Caracas del 2 al 11 de octubre».

Además recalcaron que el 28 de octubre firmaron un memorando de entendimiento con el CNE «de acuerdo con los estándares internacionales de la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional y el Código de Conducta para Observadores Electorales Internacionales adoptado en las Naciones Unidas en 2005. Esto asegura que, para llevar a cabo su trabajo, la misión de expertos del Centro tendrá suficiente acceso a todos los aspectos del proceso electoral».

Dicha misión evaluará los aspectos políticos, legales y administrativos de los comicios, y aunque el equipo de expertos electorales estará en Caracas el día de las elecciones, su tamaño y alcance limitados implica «que no podrá realizar una evaluación exhaustiva de los procesos de votación, escrutinio y tabulación».

«En cambio, la misión del Centro Carter se centrará en aspectos clave del proceso electoral venezolano, incluido el marco electoral legal; la efectividad y transparencia de los preparativos electorales; el entorno en el cual se llevó a cabo la campaña electoral, incluida la libertad de los medios de comunicación, respeto por los derechos de participación fundamentales; el uso de las redes sociales, incluido un análisis de la tendencias de la desinformación en redes; y la transparencia del CNE en relación al sistema electoral electrónico, inclusive durante la tabulación de resultados», acotaron.

La misión del Centro Carter también entrevistará a «actores relevantes» para ​​las ‘megaelecciones’, incluidos los partidos políticos, el CNE, el Gobierno de Maduro, organizaciones de la sociedad civil, académicos, misiones de observación nacionales e internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones internacionales. «El análisis de la misión se basará en las obligaciones y normas internacionales de derechos humanos para las elecciones democráticas».

Por último indicaron que publicarán un informe preliminar unos días después de las elecciones.

«Aproximadamente dos meses después de la conclusión del proceso electoral, se publicará un informe final más detallado sobre aspectos críticos clave pre y post electorales, incluidas posibles apelaciones. El informe incluirá recomendaciones basadas en los hallazgos de la misión de expertos electorales», finalizaron.

@CarterCenter announces the deployment of a 6-person limited electoral expert mission to Caracas for #Venezuela’s Nov. 21 #elections. The team, set to arrive early November, will evaluate political, legal & admin aspects of the electoral process. More: https://t.co/zkgmN9ykId. pic.twitter.com/RhzlzC1KiB

— The Carter Center (@CarterCenter) October 27, 2021