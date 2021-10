En emergencias respondes con decisiones naturistas ¿Qué son?

En nuestros libros se destaca que, en una situación de emergencia es posible que un piloto no sobreviva, si aplica rigurosamente modelos analíticos a cada decisión tomada, ya que no hay suficiente tiempo para analizar todas las opciones. “En estas circunstancias, debe intentar encontrar la mejor solución posible para cada problema. Durante las últimas décadas, la investigación sobre cómo las personas realmente toman decisiones ha revelado que, cuando están presionados por el tiempo, los expertos que enfrentan una tarea cargada de incertidumbre primero evalúan si la situación les resulta familiar”- nuestro manual continua- “los expertos toman la primera opción viable que pueden encontrar. Si bien puede que no sea la mejor de todas las opciones posibles, a menudo produce resultados muy buenos”.

Los términos “naturalista” y “toma de decisiones automática” se han acuñado para describir este tipo de acciones. Se trata de un tipo de toma de decisiones reflexiva que se basa en la formación y la experiencia, y se utiliza con mayor frecuencia en tiempos de emergencia cuando no hay tiempo para practicar la toma de decisiones analíticas. La toma de decisiones naturalista o automática mejora con la capacitación y la experiencia, y un piloto se encontrará utilizando una combinación de herramientas de toma de decisiones que se correlacionan con la experiencia y la capacitación individual.

Practica, practica y más practica te lleva a respuestas automáticas exitosas. El entrenamiento, el simulador, la experiencia, la repetición de respuestas ante la eventualidad de eventos catastróficos le permitieron al capitán Sully en solo 22 segundos analizar la situación desde el impacto de las aves en la aeronave (15:27:11), hasta su declaración de emergencia (15:27:32) y solo dos minutos en tomar la decisión correcta. (15:29:28).

Existe un aparente consenso entre los expertos de ciencias como la sicología y neurociencia, de que los mortales tienen dos sistemas mentales para tomar decisiones: El denominado “Sistema 1” encargado de las “decisiones automáticas”, esas que sin los humanos razonar, les resuelven sus problemas y también lo califican como “sistema de toma de decisiones por defecto”. El sistema automático lleva a los humanos a beber en exceso pero también, con suerte, los transporta totalmente borrachos hasta sus casas sin que mueran o asesinen a otros en el intento. A la mañana siguiente, nada recuerdan, su “piloto automático” se encargo de ellos. Por el contrario el llamado “sistema 2”, está conformado por las “decisiones conscientes”, donde se valoran cada uno de los argumentos. Estas “decisiones meditadas” se forman en la corteza cerebral, la parte mas moderna del cerebro humano y responsable del pensamiento abstracto, la planificación, las artes y las ciencias. Este método racional, pensado y razonado, está supuesto ser el más eficaz, pero se hace necesario aclarar que ni siempre es acertado ni mucho menos “consciente”, hay infinidad de casos, en los cuales, el análisis alargado en la toma de decisiones o la incorporación de emociones en el proceso, producen el efecto contrario.

Extractos del libro «El secreto de los dioses del cielo» de Braulio Jatar Alonso

