Esposa de uno de los 6 de Citgo denuncia que “sus DDHH son violados constantemente”

Dennyse Vadell, esposa de Tomeu Vadell, quien es uno de los “6 de Citgo”, denunció este jueves que sus Derechos Humanos son “violados constantemente”, y además el retorno a prisión lo catalogó como una “desaparición forzosa” porque “no hay” orden de traslado.

“Esto lo veíamos venir porque ya sabíamos de otras repercusiones y esta es otra más. Realmente esto es algo muy duro. No estaba en el mejor de los sitios, estaba detenido casa por cárcel pero estaba en mejores condiciones, y ahora vuelve a la misma celda donde se encontraba anteriormente y sus derechos humanos son violados constantemente. La celda donde se encuentran los 6 es tan pequeña que, por ejemplo para hacer ejercicio, se tienen que turnar porque no hay espacio, no hay ventanas, no tienen luz solar, no tiene agua potable y en medio de esta pandemia por lo que es peor”, detalló Vadell en entrevista con VPItv.

En ese sentido, sostuvo que “una vez más, esto viene siendo una desaparición forzosa porque no hay orden de traslado de mi esposo. No hay orden oficial de trasladarlos a ellos”.

Vadell tiene problemas de salud que “lo ponen en peligro” si se contagia de Covid-19



Mientras que Verónica Vadell, hija de Tomeu Vadell señaló que “pensamos que casa por cárcel era el primer paso para regresarlo a casa. Nosotros no tenemos familia en Venezuela que nos pueda ayudar o lo pueda cuidar a él, mi papá es hijo de inmigrantes, mi mamá es de familia ecuatoriana. Esto ha sido un shock, empezamos otra vez de cero”.

“Han sido fuertes estas casi dos semanas que regresó al Sebin. No tenemos comunicación regular con él, no podemos hacer una llamada, y no sabemos cómo está físicamente, o si necesita algo. (…) Tenemos apoyo de personas del Gobierno de EEUU pero no hemos tenido respuesta de la carta que enviamos, donde pedimos que nos ayuden a resolver nuestro caso. Mi papá tiene 62 años, tiene problemas de salud, tiene varias cosas que lo pueden poner en peligro si se enferma de covid”, denunció.

