Fracción 16J desestimó propuesta de PJ para manejo de activos: “Fideicomiso con corruptos no avalamos”

La fracción 16 de Julio rechazó este jueves la propuesta que ha impulsado el partido Primero Justicia para crear un fideicomiso que se encargue de la administración de los activos de Venezuela en el exterior, que hasta ahora están bajo el control del Gobierno interino.

“Eso es una abstracción. ¿Fideicomiso con quién? ¿Con los corruptos que manejan la empresa? No, tú tienes que sanear la empresa y si hay una propuesta seria, escrita y elaborada del fideicomiso, debe discutirse”, señaló el diputado José Luis Pirela en rueda de prensa.

“Si hay un planteamiento de fideicomiso, que nos digan cómo se plantea, cuáles son los alcances, quiénes pasan a ser los administradores de ese fideicomiso, porque no se trata de montar un burladero, sino de elaborar propuestas serias”, advirtió.

Pirela también consideró que “deben discutirse varias alternativas, no solo que una organización política venga a imponerle a la nación, a la Asamblea Nacional, y a la institucionalidad que el camino es el que ellos digan. No es posible eso. Fideicomiso con corruptos no avalamos“, remarcó.

