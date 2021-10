Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies

No te pierdas esta noche 26 de octubre el partido número 45 de la serie regular de los Golden State Warriors ante el conjunto de Memphis Grizzlies en la NBA.

Los Memphis Grizzlies (38-34) se enfrentan a los Golden State Warriors (39-33) en Chase Center.

Transmisión en vivo: Los espectadores locales ven la transmisión en vivo en NBC Sports. Los espectadores no locales ven la transmisión en vivo en NBA League Pass. También puedes seguir el juego en vivo en la aplicación ClutchPoints.

Lista activa de Grizzlies:

Killian Tillie, Ziaire Williams, Santi Aldama, Kyle Anderson, Jaren Jackson Jr., Yves Pons, Jarrett Culver, Desmond Bane, De’Anthony Melton, Sam Merrill, Dillon Brooks, John Konchar, Ja Morant, Steven Adams, Brandon Clarke, Tyus Jones y Xavier Tillman

Jugadores lesionados de Grizzlies:

Dillon Brooks (Fuera de mano): Los Grizzlies anunciaron que Brooks será reevaluado en unas pocas semanas mientras se recupera de una fractura en la mano izquierda.

Lista activa de Warriors:

Damion Lee, Jeff Dowtin, Jordan Poole, Klay Thompson, James Wiseman, Draymond Green, Andrew Wiggins, Otto Porter Jr., Stephen Curry, Gary Payton II, Andre Iguodala, Moses Moody, Nemanja Bjelica, Jonathan Kuminga, Chris Chiozza, Juan Toscano-Anderson, Kevon Looney

Jugadores heridos de Warriors:

Klay Thompson (Fuera – Aquiles derecho): Se espera que Thompson regrese a la práctica dentro de un mes, según Shams Charania de The Athletic.

James Wiseman (Fuera de rodilla): Se espera que Wiseman esté completamente despejado en las próximas dos semanas, según Anthony Slater de The Athletic.

Jonathan Kuminga (Fuera – Rodilla derecha): Los Warriors anunciaron que Kuminga no jugará en los próximos tres juegos del equipo.

Horarios:

10:00 PM Hora República Dominicana.

10:00 PM Hora Estados Unidos.

8:00 PM Hora México.