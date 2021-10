Libro: SECRETOS A VOCES

Las mujeres que trabajan con Ames Barrett saben que, si consigue el puesto de director general, habrá otro acosador más en las altas esferas. Y no van a permitirlo. Sloane, Ardie, Grace y Rosalita llevan años trabajando en Truviv, Inc. Pero, ahora, la repentina muerte del director general significa que su jefe, Ames, va a ser ascendido al puesto de máximo responsable de la compañía. Cada una de ellas tiene una relación diferente con Ames Barrett, quien siempre ha estado rodeado de rumores sobre la forma en la que trata a las mujeres. Hasta ahora, esos susurros han sido ignorados e incluso ocultados por aquellos que estaban en posición de hacer algo. Pero el mundo está cambiando y las cuatro mujeres están viendo la nueva situación con otros ojos. Esta vez, cuando descubren que Ames se está comportando de manera extraña con una compañera, no están dispuestas a dejarlo pasar. Esta vez, ya han tenido suficiente. Las mentiras y secretos van a salir a luz. Y no todos sobrevivirán. Sobre la novela han dicho…

«Divertido y feroz.»

The New York Times «El debut de Chandler Baker es a la vez una novela sobre un misterioso asesinato y un himno para todas las mujeres que se han chocado contra un techo de cristal… Inteligente, elocuente e ingenioso.»

Library Journal «Una lectura fresca y compulsiva, pero su brillantez radica en que bajo la superficie hay una inconfundible capa de justificada rabia. Sobresaliente a todos los niveles.»

Kirkus «Todos los ingredientes para un thriller delicioso y muy actual.»

The New York Times «Baker refleja los dilemas que conlleva ser una mujer moderna… El resultado es una novela de suspense de lectura compulsiva con un potente mensaje. No te la pierdas.»

Booklist «Sincero, oportuno y enormemente emocionante.»

Reese Witherspoon «Vívida y fascinante, nos ofrece un testimonio de primera mano sobre el precio real de la ambición femenina en el entorno laboral… Trepidante.»

USA Today «Ágil, incisivo y divertido.»

New York Post «Un relato enormemente entretenido y empoderador.»

The Daily Beast «Inteligente, ingenioso y espeluznantemente familiar… Va a dar que hablar.»

Fabulous Magazine «Esta novela abre una conversación sobre lo que supone desafiar a un hombre poderoso, pero también contiene todos los mejores ingredientes de una novela de suspense.»

Newsweek

Autor: BAKER, CHANDLER

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Paginas: 448

