‘Locke and Key’ podría tener un crossover con ‘Sandman’

La plataforma de Netflix sigue trabajando en series que han quedado en el gusto del público y a pesar de los problemas a consecuencia de la pandemia, algunas producciones pudieron segur adelante, tal es el caso de esta serie basada en la novela gráfica del mismo nombre creada por Joe Hill y Gabriel Rodríguez, pero al parecer quieren que esta serie se expanda todavía más pues no descartan un crossover de ‘Locke and Key’ y ‘Sandman’.

La serie ‘Locke and Key’ llegó a la plataforma de Netflix en febrero de 2020 y tuvo un gran recibimiento por parte del público, por lo que rápidamente en marzo del mismo año se confirmó una segunda temporada y en diciembre pasado se dio a conocer que incluso habría una tercera temporada y en el caso de ‘Sandman’, todavía no hay una fecha de estreno, pero se espera que llegue en algún punto de 2022.

En una entrevista para CBR, se les preguntó a Joe Hill y Gabriel Rodríguez si podría haber un crossover de ‘Locke and Key’ y ‘Sandman’ como en el cómic ‘Locke & Key / The Sandman Universe: Hell & Gone’, algo que no descartaron:

“Nunca digas nunca, pero, como fan de Sandman, mi sensación es que quiero ver las historias de Sandman de Neil Gaiman, eso es lo que todo el mundo quiere, así que mi instinto es no a la posibilidad de un cruce. Los dos han tenido un momento agradable en el que se han dado la mano en los cómics”.

En lo que se confirma el estreno de ‘Sandman’, la segunda temporada de ‘Locke and Key’ ya está disponible en Netflix desde el pasado 22 de octubre, mientras que la tercera temporada se espera que llegue para 2022.

