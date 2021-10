Netflix anuncia un ciclo de proyecciones en dos templos de la cinefilia gala

La plataforma audiovisual Netflix anunció este jueves el lanzamiento de un ciclo de proyecciones en dos «templos» de la cinefilia francesa, la Cinemateca de París y el Instituto Lumière de Lyon, donde se preestrenarán tres títulos y se mostrarán seis de sus cintas destacadas de 2021.

El sector había criticado esta semana en Francia la posible competencia desleal que el gigante estadounidense podría imponerles con su salida en las salas, pero la iniciativa final es más modesta de lo previsto.

El «Netflix Film Club» tendrá lugar del 7 al 14 de diciembre y proyectará a modo de retrospectiva «Fragmentos de una mujer» (Pieces of a woman, Kornél Mundruczó); «Malcolm & Marie» (Sam Levinson); «Más dura será la caída» (The harder they fall, Jeymes Samuel); «El poder del perro» (The power of the dog, Jane Campion); «Culpable» (The guilty, Antoine Fuqua) y «Clair-Obscur» (Rebecca Hall).

La plataforma preestrenará además tres producciones propias: «No mires arriba» (Don’t Look Up, Adam Mckay); «Fue la mano de Dios» (Paolo Sorrentino) y «The Lost Daughter» (Maggie Gyllenhaal).

Este ciclo, según dijo Netflix en un comunicado, se inscribe en la continuidad de la colaboración emprendida en 2019 con la Cinemateca francesa, por la que se restauró «Napoleón», de Abel Gance (1927) y se organizaron proyecciones excepcionales, conferencias y clases magistrales.

Asimismo, marca una nueva etapa en la relación iniciada en 2018 con el Instituto Lumière, que en el marco del Festival Lumière preestrenó «Roma» (Alfonso Cuarón), o «El irlandés» (The Irishman, Martin Scorsese), en 2019.

En cuanto circuló el rumor de que Netflix preparaba proyecciones en salas de «arte y ensayo», los sindicatos de distribuidores franceses se pusieron en alerta y lamentaron una operación publicitaria «gigante para incitar a los espectadores de cine a abonarse a un servicio de pago».

«¿Os dais cuenta del engranaje en el que os metéis? ¿Sois conscientes de que una atracción a corto plazo para vuestros espectadores es un suicidio a medio plazo para nuestras respectivas profesiones?», dijeron este lunes a los operadores en un comunicado conjunto los sindicatos de distribuidores independientes DIRE y SDI.

Haber elegido dos instituciones no comerciales para su ciclo, no obstante, hace que la plataforma no tenga que someterse a la prohibición francesa que veta a los filmes que se estrenen en las salas ser proyectados de forma simultánea en otros canales. EFE