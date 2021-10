Organizaciones feministas y CIDH abordaron violación a los DDHH de las mujeres

Femicidios y las distintas formas de violencia contra la mujer, la falta de protección con perspectiva de género por parte del Estado, derechos humanos y reproductivos, son algunos de los temas que abordaron organizaciones feministas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia para abordar las problemáticas que afectan a las mujeres, niñas y adolescentes.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), 100% Estrógeno, Uquira, Avesa, Caleidoscopio Humano, Fundación Vida Jurídica y la organización internacional Women’s Link Worldwide, denunciaron este 28 de septiembre en una audiencia virtual que en Venezuela se violan de manera sistemática los derechos humanos de las mujeres.

«Hay ausencia de perspectiva de género y desconocimiento casi absoluto de los derechos humanos de las mujeres por parte del sistema judicial venezolano», expresó Venus Faddoul, abogada e integrante de 100% Estógeno.

Femicidios

Las organizaciones alertaron que en el país existe una falta de datos oficiales por parte del Estado en cuanto a problemáticas que afectan a las mujeres, destacando los casos de femicidios, transfemicidios y muertes maternas, lo que ha llevado un registro a partir de lo documentado en medios de comunicación, entre otras metodologías.

«El Estado venezolano desde el año 2016 no presenta datos oficiales. Desde Cepaz destacamos que los femicidios arrastran fenómenos asociados», resaltó Carolina Godoy, señalando que desde el 1 de enero hasta 30 de septiembre de 2021 han ocurrido 207 femicidios consumados y 41 quedaron en grado de frustración

Efecto dominó

Como un efecto dominó los derechos de las mujeres se ven afectados por la crisis humanitaria, donde la crisis económica incide directamente en el derecho a la salud, que también es golpeado por las fallas de servicios básicos.

Caleidoscopio Humano enunció que la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela afecta a las mujeres debido a la “desprotección, colapso de instituciones, impunidad, corrupción y empobrecimiento ubicado en 94.5% y pobreza de 76% según Encovi 2021”.

El tema de los servicios básicos, empezando por la irregularidad con el agua que no llega de forma constante a los hogares venezolanos es una problemática que afecta directamente a las mujeres y su derecho a la salud, considerando etapas como la higiene durante la etapa menstrual, que pasa también a ser un tema económico, según denunciaron las organizaciones, rescatando los bajos salarios percibidos que no permiten a las mujeres de escasos recursos acceder a la compra de toallas sanitarias.

Resaltaron que la crisis económica también perjudica e incide en los derechos humanos de las mujeres porque al no tener los recursos no pueden pagar métodos anticonceptivos y por tanto no hay una planificación de su vida reproductiva y sexual. «Desde un estudio Salud Para Todas, el 90% de adolescentes y mujeres entre 14 y 39 años no tienen acceso a planificación de sus embarazos», expuso Magdymar León de Avesa, explicando que una consecuencia son los embarazos no deseados que pueden terminar en abortos inseguros porque en Venezuela no es legal.

«No se ha modificado la norma que penaliza el aborto, ni siquiera en casos de violencia sexual», destacó agregando que «los derechos sexuales y reproductivos son críticos en el nivel del retraso en las mujeres en Venezuela, que las tiene en una situación de pobreza».

Sistema jurídico

La ONG Vida Jurídica mencionó que las “fallas del sistema jurídico son un problema para las víctimas mujeres. 7 de cada 10 mujeres no se atreven a denunciar por la no credibilidad de la justicia en Venezuela y las más vulnerables son las más afectadas, así como la impunidad y falta de respuestas a las solicitantes”.

No hay ley para las personas trans

La activista feminista de Uquira, Melani Agrinzones, alertó que no hay ley para las personas trans en el país.

«La violencia hacia la mujer se acentúa en las crisis. El Estado venezolano niega de manera sistemática los derechos de la población LGBTIQ+ y más a las mujeres trans. No hay data oficial y el acceso a la información son de los medios de comunicación y de las declaraciones de los casos que llevamos. no cuentan con el derecho a la identidad, no hay acceso a las hormonas por los elevados precios, acuden al trabajo sexual. El estado es responsable de los transfeminicidios”.

La CIDH recordó que el Estado debería actuar como garante de los derechos de las mujeres y aseguró que buscarán mantener el diálogo sobre los derechos de las mujeres y aseguraron que evaluarán sus denuncias para que sean incluidas en próximos informes.

E representante especial de Venezuela ante Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, que también participó en la audiencia, indicó que “Venezuela es un país que sufre una tremenda crisis de derechos humanos. En materia de derechos para la mujer».

«Venezuela aún tiene un largo camino por recorrer pero esto ocurre desde antes de la crisis humanitaria (…) Las mujeres deben estar presentes en los espacios de decisión y se requiere que las voces sean oídas, tomadas en cuenta. El Estado venezolano está obligado a garantizar los DDHH de la mujer”, sentenció

800Noticias | @CrisbelVarela