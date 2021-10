Testigos y vecinos ofrecieron nuevos detalles sobre el perrito atacado en La Candelaria

El periodista de sucesos, Joan Camargo, a través de su cuenta en la red social en Twitter, ofreció este lunes 25 de octubre nuevos detalles sobre el perrito que fue atacado en una residencia ubicada en La Candelaria, al oeste de Caracas.

Camargo, publicó un nuevo hilo donde expresa que según los testimonios que le propiciaron algunos vecinos del lugar, el atacante, identificado como Omar Antonio de Jesús Marrero de 30 años, es un hombre sumamente peligroso, “violento” y además “estuvo preso”.

De acuerdo al relato de los testigos que estuvieron en el lugar del hecho, el hombre pateó al perrito y este comenzó a convulsionar. Posteriormente, el conserje y varios vecinos auxiliaron a la mascota y tras varios minutos reaccionó y volvió con sus dueños, por lo que no interpusieron denuncias porque el can no había muerto. Asimismo, manifestaron que la dueña, cuya identidad se preserva todavía, no es invidente.

ABRO HILO CON LOS DETALLES DEL CASO DEL PERRITO agredido en La Candelaria, según el relato de testigos y vecinos que estuvieron en el momento del suceso 🧵🧵🧵 https://t.co/5JN1pnMF6v — Joan Camargo (@JoanCamargo_) October 25, 2021

