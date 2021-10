Venezolana en Chile debe 30 millones de pesos por gastos hospitalarios

Una joven larense, que desde hace 5 años vive en la capital chilena, el pasado mes de julio sufrió un accidente de tránsito que le dejó múltiples fracturas en su brazo y pierna izquierda. Además de una deuda de 30 millones de pesos por gastos hospitalarios.

La venezolana Génesis Avendaño de 26 años de edad, quien trabaja como recepcionista en una clínica dental de Santiago de Chile. El sábado 31 de julio salió a celebrar con su compañera de piso; el cumpleaños de una de sus amigas chilenas. Pero, la noche de compartir termino en un trágico accidente que le cambio la vida.

Ahora es noticia: Johndry Segovia, el atleta venezolano que dejó su país por la natación

¿Cómo sucedieron los hechos?

Días antes del lamentable hecho, Génesis recibió la invitación por parte de su compañera de habitación para salir a celebrar el cumpleaños de su amiga el sábado. El día llegó, Génesis terminó sus labores cotidianas y se alistó para ir al compartir cerca de las 7:30 PM, pero llegó tarde. Por lo que, solo duró unos minutos en la celebración.

A eso de las 9:00 PM, los presentes decidieron marcharse a una finca alejada de la ciudad, Génesis se negó a acompañarlos y decidió volver a su apartamento.

Mientras tanto, ella y el resto del grupo comenzaron a pedir taxis a través de las aplicaciones móviles y ninguna tenía disponibilidad para tantas personas, entonces ella junto con su amiga y tres pasajeros más se fueron con la festejada, quien las dejaría en su vivienda.

Minutos después, específicamente a las 10:00 PM, en la avenida Américo Vespucio Norte, el auto impactó con otro vehículo y todos quedaron lesionados. La mayoría logró salir del carro, pero Génesis y su amiga, quienes iban en el asiento trasero, quedaron atrapadas.

Los demás en medio de la desesperación, esperaban fuera del carro a los rescatistas. Mientras que, Génesis y su amiga 30 minutos después; las auxiliaron.

Entre los lesionados, Génesis fue la más afectada ya que quedó inconsciente, la tibia de su pierna izquierda se partió en dos, el fémur en tres y la muñeca de la mano izquierda en dos. Por ende, se vio obligada aceptar que la trataran en una clínica privada.

“El rescatista me decía que yo estaba muy grave y que me debían atender en un centro privado. De lo contrario no aguantaría en el hospital porque esperaría mucho”, comentó Génesis, quien sabía que no tenía para cubrir los gastos, pero lo aceptó por salvar su vida.

Inmediatamente, se trasladó a la clínica Universidad de los Andes, donde fue atendida satisfactoriamente porque le hicieron una transfusión de sangre y al día siguiente fue operada. Mientras su amiga esperó una semana más en el hospital público.

Deuda de 30 millones de pesos tiene venezolana en Chile

Al superar la parte crítica, Génesis conoce que debe pagar una deuda de 30 millones de pesos por gastos clínicos. Ahora, además de cumplir con el proceso de rehabilitación, Génesis espera que se determine si la deuda la cubrirá el seguro o la ley de urgencias. De lo contrario le será descontado el 5% de su sueldo.

“Es sumamente estresante, no puedo hacer más que esperar. Tengo licencia de 8 meses por mi recuperación pero ya me gasté todos mis ahorros en consultas, taxis y otras cosas posoperatorias” precisó.