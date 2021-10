Zack Snyder ya reveló el nombre de ‘Army of the Dead 2’

El estreno de ‘Army of the Dead’ en Netflix ha sido uno de los grandes aciertos de la plataforma de streaming, ya que esta película ha sido muy bien recibida por el público y la crítica y parece ser que hay grandes planes para este mundo post apocalíptico, ya que no sólo está por estrenarse el spin-off, también habrá una segunda parte y el mismo Zack Snyder ya reveló el nombre de ‘Army of the Dead 2’.

Después de su paso por el Universo Extendido de DC y pasar por grandes problemas como lel fallecimiento de su hija y la casi destrucción de su versión de ‘Justice League’, ahora Zack Snyder está trabajando muy de cerca con Netflix creando un mundo post apocalíptico, y al parecer hay grandes planes para un futuro no muy lejano.

En entrevista para Inverse, finalmente Zack Snyder ya reveló el nombre de ‘Army of the Dead 2‘, el cual será ‘Planet of the Dead’ además de confesar que el personaje de Dieter siga con vida:

“La verdadera aventura sería ver qué le pasó cuando la puerta de la caja fuerte se cerró. ¿Lo mató Zeus o no? ¿Qué pasó? No lo vemos morir en cámara, y todavía queda algo de tiempo. No te diré lo que sucede en ‘Army of the Dead 2’, también conocido como ‘Planet of the Dead’, pero digamos que existe la posibilidad de que Dieter sobreviva. Y existe la posibilidad de que el roce con la muerte le hubiera hecho querer encontrar a una Gwendoline encarcelada”.

A pesar de que todavía no hay mayores detalles sobre esta secuela, se espera que el estreno de ‘Army of Thieves’ llegue a la plataforma de Netflix el próximo 29 de octubre, donde podríamos tener algún tipo de detalle de lo que le deparará el futuro a este personaje.

Wipy